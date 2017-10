Pixels Buds: Google dévoile des écouteurs traducteurs de langues étrangères

Google a fait plusieurs annonces à sa conférence d’octobre, parmi lesquelles le lancement de nouveaux écouteurs intelligents, les Pixel Buds. Ces derniers sont reliés à l’assistant vocal de Google, leur permettant ainsi de faire des traductions simultanées.

La conférence Google qui s’est tenue il y a deux jours a été l’occasion de découvrir les nouveautés de la firme américaine. Parmi les annonces faites, on retrouvera donc de nouveaux écouteurs sans fil, qui ne sont pas sans rappeler les AirPods d’Apple. Ces écouteurs s’utiliseront notamment sur les Pixel 2 et Pixel 2 XL, qui n’ont plus de port jack.

Pixel Buds, de nouveaux écouteurs intelligents signés Google

Ils pourront être aussi utilisés sur d’autres appareils accueillant le Bluetooth, ainsi que des iPhone, mais il est vrai, avec moins de fonctionnalités. Quels seront les usages des Pixel Buds ? D’écouter de la musique, de parler au téléphone sans avoir à être collé à celui-ci, mais pas seulement…

En effet, c’est surtout le fait qu’ils soient équipés de Google Assistant qui change la donne. En pressant l’oreillette droite, vous avez accès au fameux assistant vocal de la firme de Mountain View. Il peut ainsi vous donner votre direction, vous donner des infos sur votre planning et lire vos mails…

Des écouteurs fonctionnant avec Google Assistant

Et point extrêmement innovant qui risque de démarquer ces écouteurs de la concurrence : le fait de pouvoir bénéficier d’une traduction quasi en temps réel si vous utilisez les Pixel Buds avec les smartphones Pixel 2 et sa version XL. Cette traduction simultanée pourra s’effectuer en 40 langues, rien que ça !

Concernant ses caractéristiques plus techniques, ces écouteurs pourront être autonomes cinq heures, 24 heures si on les place à plusieurs reprises dans leur boîtier. Ils seront disponibles en blanc, noir et bleu.

Les Pixel Buds coûteront tout de même 159 dollars, et ils sont en précommande. Ils devraient être disponibles en novembre au Canada, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, mais aussi en Australie, à Singapour et en Allemagne. Google n’a pas encore prévu de les vendre en France pour l’instant.