Bon Plan : le OnePlus 5T à 467€ au lieu de 499€ 🔥

Lancé il y a quelques semaines, le OnePlus 5T est déjà en promotion chez Gearbest.

C’est le nouveau Flagship de OnePlus. Il reprend toutes les caractéristiques techniques de l’excellent OnePlus 5 en y ajoutant un écran plus grand, et un nouveau capteur photo. Pour bénéficier de l’offre, il suffit de vous rendre sur le produit ici et de rentrer le code ONEP5T. Attention l’offre est limitée à 100 unités il faudra être rapide.

Edit 15h : l’offre est expirée et a été victime de son succès. Le OnePlus 5 en 128 Go est quant à lui disponible à 437,00 € avec le code OctAllezplus55.

La version en promotion est l’internationale, qui contient toutes les bandes de fréquence 4G pour la France. C’est la version 6 Go de RAM avec 64 Go de stockage. Le OnePlus 5 est l’un des smartphones les plus vendus de 2017, et le OnePlus 5T est bien parti pour être un best seller en 2018.

Comme toujours avec Gearbest, on vous conseille fortement de choisir la livraison French Line pour passer par Colissimo et éviter les éventuels frais de douane.

Profiter de l’offre