PlayerUnknown’s Battlegrounds : la première compétition mondiale PUBG en janvier 2019

PUBG annonce son « 2019 Global Championship »

Le groupe PUBG Corp. n’est pas peu fier d’annoncer aujourd’hui la toute première saison du tournoi Global Championship pour PlayerUnknown’s Battlegrounds. Dès le mois de janvier 2019, et jusqu’en novembre, des équipes professionnelles, de 9 régions différentes, vont s’affronter pour essayer d’atteindre le Global Championship, soit l’ultime tournoi de la saison, et devenir les meilleurs joueurs de PUBG au monde.

Au total, ce sont pas moins de 9 régions qui vont s’affronter durant la saison. On y retrouvera ainsi l’Amérique du Nord, la Corée, la Chine, l’Europe/Moyen-orient/Afrique, le Japon, Taipei/Hong Kong/Macau, l’Asie du Sud-Est, l’Amérique Latine et enfin l’Océanie. Toutes les régions seront soumises aux mêmes règles, paramètres et systèmes de points. Les 16 équipes de 4 joueurs s’affronteront sur les maps Miramar et Erangel du désormais célèbre FPS, rival incontournable du phénomène Fortnite.

Richard Kwon, directeur marketing chez PUBG Corp. explique : “Nous sommes heureux d’annoncer cette nouvelle, qui permet à PUBG Corp de s’affirmer un peu plus sur la scène e-sport. Tout au long de la saison, les meilleurs joueurs de PUBG auront l’opportunité de prouver au monde entier leur supériorité stratégique. Ce sera aussi l’occasion pour eux de mettre en valeur leurs compétences, gagner des récompenses et conquérir le monde grâce à PUBG !”

Rappelons que PUBG avait déjà fait l’objet de tournois en Amérique du Nord avec la Nation PUBG League, mais aussi en Europe avec la PUBG Europe League. Reste désormais à savoir quelle région (sur les 9) sera sacrée championne mondiale de PlayerUnknown’s Battlegrounds. Rappelons que le jeu est disponible sur PC, Xbox One, sans oublier les smartphones sous iOS et Android.