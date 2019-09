PlayStation All Stars Battle Royale 2 serait en développement sur PS5

Est-ce que nous tenons le premier jeu du line-up de lancement de la PlayStation 5 ? C’est en tout cas ce que suggère le site segmentnext.com qui a relayé une rumeur selon laquelle, PlayStation All Stars Battle Royale 2 serait en développement du côté de Sony Interactive Entertainment, en collaboration avec Capcom. Et c’est d’ailleurs un des employés de chez Capcom qui aurait vendu la mèche.

Le retour du jeu de Smash Bros. sur PlayStation ?

Cela remonte déjà à six ans, en novembre 2012 sur PlayStation 3. PlayStation All Stars Battle Royale était le Smash Bros de la PlayStation (face à Super Smash Bros sur Nintendo). Toutes les figures emblématiques de l’univers PlayStation étaient réunies dans un seul et même jeu pour se bastonner à quatre sur un même terrain. Des terrains qui étaient eux aussi inspirés des jeux PlayStation.

Cela fait déjà plusieurs années que les rumeurs commencent à naître au sujet d’une potentielle suite, notamment depuis la Paris Games Week 2017. Selon les dernières rumeurs, une suite serait donc bien en développement, prévue pour le lancement de la PlayStation 5 à la fin de l’année 2020. Le jeu serait une collaboration avec Capcom et une sortie sur PC en 2021 serait également au programme. Le premier opus avait été très bien reçu par la presse et les joueurs. Malheureusement, le titre sera vite abandonné par Sony et Santa Monica Studios.

Pour cette suite, Sony aurait investi une importante somme d’argent dans le développement, persuadé qu’un jeu comme celui-là pourrait renforcer l’attrait de PlayStation 5 lors de son lancement. Cette rumeur part simplement d’un leak de la part d’un employé de Capcom USA qui aurait vu son travail fuiter sur différents forums, l’occasion d’y découvrir une première liste de personnages dont la plupart étaient déjà présents dans le premier opus.

Liste des personnages supposés de PlayStation All Stars Battle Royale 2 :

Nathan Drake

Kratos

Sackboy

Ratchet & Clank

Jak & Daxter

Spider-Man (nouveau)

Aloy (nouveau)

Helghast

Crash Bandicoot (nouveau)

Spyro (nouveau)

Lara Croft (nouveau)

Jill Valentine (nouveau)

Sir Daniel Fortesque

Kat

Dante

Parappa The Rapper

Ellie (nouveau)

Delsin Rowe (nouveau)

Cloud (nouveau)

Solid Snake

Ryu (nouveau)

Chun-Li (nouveau)

Il ne reste plus qu’à patienter désormais, si les rumeurs s’avèrent être vraies et que PlayStation All Stars Battle Royale 2 est vraiment un jeu de lancement de la PS5, il y’a de fortes chances qu’il soit rapidement présenté.