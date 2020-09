PlayStation clarifie enfin les choses autour de la rétrocompatibilité sur PS5

« Enfin », et le mot est loin d’être exagéré quand on pense que nous sommes dans le flou depuis le mois de mars et la « fameuse » conférence Road To PS5 de la Game Developers Conference (GDC 2020). Après avoir annoncé que 100 jeux PS4, puis 1000 jeux PS4, puis « les jeux les plus populaires » de la PS4 seront rétrocompatibles, nous tenons enfin une déclaration officielle signée Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment.

Si l’on doit faire une croix sur la rétrocompatibilité concernant les jeux PSOne, PS2 et PS3, Sony pourra apporter un petit lot de consolation aux joueurs qui souhaitaient absolument profiter de leurs jeux PS4 sur leur nouvelle console next-gen.

La PS5 compatible avec 99% des jeux PS4

C’est donc au cours d’une interview accordée au Washington Post, que Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment (SIE) a confirmé que la PlayStation 5 et la PS5 Digitale Edition seront compatibles avec les jeux PS4. Du moins, ce sont les jeux PS4 qui le seront plus précisément. Mais là encore, ils ne le seront pas dans son intégralité.

En effet, le PDG de SIE annonce que ce sont 99% des jeux PS4 qui seront compatibles sur PS5. Il se murmure que ce seront les jeux les plus populaires de la console qui seront compatibles dès le 19 novembre 2020 (date de sortie française de la PS5). Ainsi, on estime à environ 4000 le nombre de jeux PS4 sortis depuis 2013, cela nous donne environ 3960 jeux PS4 qui seront rétrocompatibles sur PS5.

Bien entendu, ce sont des chiffres à prendre avec de grosses pincettes étant donné que nous ne connaissons pas le nombre exact de jeux PS4. Quoi qu’il en soit, 99% des jeux représentent une marge énorme et du coup, vous ne devriez pas avoir de soucis pour faire tourner vos jeux PS4 sur PS5. Du moment ou vous n’êtes pas fans du Family Pack de chez Hasbro, ou encore du Code de la Route, cela devrait aller.

PS5, Xbox Series X et Series S rétrocompatibles … MAIS !

Si Sony et Microsoft ont bien mis en avant le fait que leurs consoles soient rétrocompatibles (surtout Microsoft qui proposera une rétrocompatibilité totale des jeux Xbox One non compatibles avec Kinect, mais aussi de milliers de jeux Xbox et Xbox 360…). Les deux firmes ont pris soin de ne pas trop parler des petites lignes.

Car oui, si vous souhaitez acheter une PS5 Digital Edition ou une Xbox Series S (donc les deux machines qui n’ont pas de lecteur de disques), il faut savoir que tous les jeux « physiques » ne seront pas rétrocompatibles sur les deux machines. En effet, il sera ainsi impossible de savoir si vous possédez les jeux en question (puisqu’il n’y aura pas de lecteurs) et du coup, seuls les jeux numériques seront rétrocompatibles sur ces deux consoles.

Ainsi, c’est quelque chose à prendre en considération au moment de votre achat, surtout si la majeure partie de vos jeux ne sont pas des versions digitales. Par contre, pour tous les jeux que vous avez achetés en ligne, ces derniers seront totalement rétrocompatibles sur PS5, PS5 Digital Edition, Xbox Series X et Xbox Series S.