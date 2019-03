PlayStation Plus : découvrez les jeux offerts au mois d’avril 2019

Si vous suivez l’actualité des jeux offerts aux abonnés du programme PlayStation Plus, vous n’avez pas pu louper qu’au mois de mars, Sony avait pris la décision de ne plus offrir de jeux gratuits aux propriétaires de PS3 et PS Vita, réduisant par conséquent dratiquement la liste des jeux offerts.

Voici les jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus au mois d’avril 2019

Ce mois-ci on doit bien l’avouer, Sony ne nous fait même pas rêver avec ces deux uniques titres pour PS4, car les deux uniques jeux offerts au mois d’avril sont : The Surge, un jeu d’action qui se déroule dans un monde futuriste (édité par Deck13), où vous vous mettrez dans la peau de Warren se réveillant dans un monde en ruine et le jeu Conan Exile, un jeu de survie de Funcom qui n’a jamais vraiment connu de succès… Avouez que même chez vous, l’ambiance doit être morose à la lecture de ces deux titres.

Sony nous avait habitué à nettement plus sympa et si la marque souhaite attirer de nouveaux joueurs, elle devra faire à l’avenir, bien mieux que cela, dans un milieu de plus en plus concurrentiel. Dommage que cela ne soit pas un poisson d’avril avant l’heure !

Pour rappel, il ne vous reste plus que quelques jours pour jouer sur les jeux du mois de mars, jusqu’au 02 avril pour être totalement précis ! Les jeux du mois dernier étaient :