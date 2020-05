PlayStation Studios : le « Seal of Quality » de la PS5, façon Sony

Une nouvelle marque PlayStation Studios chez Sony

On connaissait déjà les jeux estampillés Xbox Games Studios, exclusifs à la console de Microsoft et au PC, et il faudra donc désormais faire avec un nouveau label : PlayStation Studios. En effet, désireux de regrouper de manière plus simple (et visible) ses exclusivités, Sony vient de dévoiler un nouveau label, PlayStation Studios donc, lequel regroupera les jeux exclusifs à la PlayStation 5, développés par les studios maison.

Pour l’occasion, Sony a dévoilé une petite animation très « Marvel » (et très Xbox Game Studios aussi…), qui revient sur les principales licences PlayStation (The Last of Us, LittleBigPlanet, Uncharted, God of War, Ratchet & Clank…), sans oublier les quatre boutons caractéristiques de la console. Une courte vidéo qui sera proposée en amont de certains jeux, de certains trailers et de certaines publicités dès la fin de cette année.

Le « Seal of Quality » de Sony

Le logo PlayStation Studios sera également fièrement apposé sur les boites de jeux exclusifs à la console PlayStation 5. Un label de qualité selon Sony, qui explique : « Nous avons réfléchi à une façon d’unir tous ces grands jeux sous une même marque. Nous pensons que c’est une bonne façon de faire comprendre aux consommateurs que s’ils voient cette marque, alors ils peuvent s’attendre à la qualité qu’ils connaissent chez nous. »

A noter que le label PlayStation Studios pourra aussi être présent sur d’autres plateformes que la PS5 de Sony. En effet, le label pourra tout à fait accompagner le portage (PC par exemple) de certains jeux « made in Playstation« . Une manière pour Sony de proposer son « Official Seal of Quality » pour reprendre le célèbre sceau apposé par Nintendo sur ses jeux d’époque.

Evidemment, si Sony se félicite de cette nouvelle annonce, du côté des joueurs, on attend de pied ferme la présentation de la PlayStation 5. Pour l’heure, seule la manette, la nouvelle DualSense, a été officialisée par Sony. Patience donc…