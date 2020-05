Plus de 110 millions de PS4 dans le monde… et une PS5 toujours prévue pour fin 2020

Plus de 110 millions de PS4 dans le monde !

Dans le cadre de l’annonce de ses derniers résultats financiers, Sony a évidemment évoqué sa division PlayStation. Evidemment, la branche gaming de Sony se porte à merveille, puisque la PS4 a désormais dépassé les 110 millions de ventes (consoles livrées) dans le monde. Rappelons que la PS4 a été lancée en toute fin d’année 2013.

Durant l’année fiscale écoulée, Sony a livré plus de 13,6 millions de consoles PS4, soit un léger mieux par rapport à l’an dernier (13,5 millions). Une performance impressionnante pour la PS4 de Sony, qui a littéralement exterminé la concurrence, et même si du côté de chez Microsoft, on ne communique plus le nombre de consoles vendues, on estime à environ 47 millions le nombre de Xbox One écoulées dans le monde. Une Xbox One lancée elle aussi fin 2013, quelques jours seulement avant la PS4.

En ce qui concerne Nintendo, même si le groupe n’est pas en concurrence directe avec Sony et Microsoft, il convient de souligner que la Nintendo Switch s’est déjà écoulée à plus de 55 millions d’exemplaires dans le monde. Un score très impressionnant pour une console lancée en mars 2017.

La PS5 toujours prévue pour fin 2020

Si la PS4 a encore quelques réserves dans sa besace, avec notamment les très attendus The Last of Us Part 2 et Ghost of Tsushima, Sony prépare (sereinement) l’arrivée de la « next gen« . En effet, la PS5 devrait être présentée dans les prochains jours, et, coronavirus ou pas, la nouvelle console estampillée Sony est toujours attendue pour la fin de l’année.

C’est en effet ce que confirme le géant nippon avec l’annonce de ses résultats financiers. Une PS5 dont on ne connait pour l’heure que la manette, la DualSense, et qui viendra, comme en 2013, se frotter à la nouvelle Xbox, puisque les deux consoles sont attendues pour la fin de cette année 2020, sans doute dans le courant du mois de novembre.