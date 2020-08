Plus de 3 milliards de personnes jouent aux jeux vidéo dans le monde

D’année en année, l’industrie du jeu vidéo ne cesse de prendre de l’ampleur partout dans le monde. Voilà maintenant plusieurs années que le jeu vidéo est l’industrie de divertissement qui génère le plus d’argent. Bien plus rentable aux États-Unis que le cinéma et Hollywood.

Preuve que le jeu vidéo est un divertissement qui séduit une grande partie de la population mondiale, une récente étude de DFC Intelligence qui annonce que 40% de la population mondiale est est joueuse sous toute les formes. Soit environ 3 milliards de personnes sur cette Terre !

Le jeu vidéo : Le divertissement des années 2020

Sur les 8 milliards d’êtres humains qui peuplent notre Terre, ce sont bien 3,1 milliards qui jouent régulièrement aux jeux vidéo. Soit environ 40% de la population mondiale. Ce sont des chiffres assez incroyables relevés par DFC Intelligence. Alors forcément, ce ne sont pas 3,1 milliards de joueurs de jeux vidéo comme on peut le connaître sur PC ou encore sur console.

Dans cette étude sérieuse menée à très grande échelle, les analystes se basent sur toutes formes de jeux vidéo. C’est-à-dire les jeux actuels (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch), les jeux rétro (les vieilles consoles des années 1980, 1990 et 2000), mais aussi les jeux sur mobiles et tablettes.

Mais ce n’est pas tout, car les petits jeux PC et mobiles que l’on peut trouver sur Facebook ou sur les navigateurs internet entrent aussi en compte ! Ainsi, sur les 3,1 milliards de joueurs, nous relevons seulement 8% de joueurs consoles et 48% de joueurs PC (soit un total de 1,5 milliard de joueurs PC). On compte environ à 44% le nombre de joueurs sur les autres plateformes (comme les smartphones et les tablettes par exemple).

Pour ce qui est de la localisation de ses joueurs, notre continent européen réunit donc plus de 668 millions de joueurs et se classe second des lieux de concentration de joueurs sur la planète. Sans grande surprise, l’Asie se classe premier des continents avec 1,42 milliard de joueurs. Rien qu’en Asie, nous retrouvons 53% des joueurs mobiles. En troisième position des continents où il y’a le plus de joueurs, nous retrouvons l’Amérique du Sud avec 383 millions de joueurs. L’Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada n’arrivent que quatrièmes avec 261 millions de joueurs.

Nul doute que les chiffres devraient devenir de plus en plus importants au fil des mois et des années dans cette nouvelle décennie des années 2020.