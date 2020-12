Plus de 300 000 dollars de cartes GeForce RTX 3090 ont été volés dans une usine en Chine

Si les produits Apple font régulièrement l’objet de vols ou de contrefaçons, ce n’est pas la marque à la pomme qui est concernée par cette récente affaire. Le constructeur MSI a annoncé qu’elle s’était fait dérober plus d’une quarantaine de boîtes contenant des cartes GeForce RTX 3090. Cela représente plus de 200 GPU pour un total de plus de 330 000 dollars.

Les cartes en question sont commercialisées à un prix de vente conseillé de 1 500 dollars, mais comme la demande est forte, leur prix aux enchères peut atteindre bien plus de 2 000 dollars, précise le média spécialisé Tom’s Hardware. Ce dernier ajoute que le prix de vente médian est même plutôt de 2 250 dollars.

Les GeForce RTX 3090 sont donc de produits relativement rares et convoités des gamers autant que des malfaiteurs. Ainsi, cela justifie leur attrait auprès de personnes mal intentionnées qui pourraient espérer gagner bien plus en revendant l’objet de leur méfait en ligne dans les semaines ou les mois à venir.

MSI Chinese mainland factory was stolen, stolen 40 boxes RTX3090, the total value of 2200000RMB ……😓

MSI has been officially announced and informed to the police ,Reward of 100000 RMB for reporting effective information. pic.twitter.com/JWw8hOMioG

— 夕惕若厉 (@GoFlying8) December 7, 2020