Plus de WhatsApp pour BlackBerry OS, BlackBerry 10 et Windows Phone 8.0

A partir de 2018, les utilisateurs de smartphones sous BlackBerry OS, BlackBerry 10 et Windows Phone 8.0 ne pourront plus créer de comptes sur WhatsApp, ni revérifier des comptes existants. Si vous utilisez encore l’un de ces systèmes d’exploitation, il serait peut-être temps de passer à autre chose.

Si vous utilisez (encore) un smartphone sous l’un de ces systèmes d’exploitation et si vous devez absolument utiliser l’application de messagerie WhatsApp, vous devriez peut-être acheter un nouveau smartphone plus récent (ou mettre à jour, dans le cas d’un appareil sous Windows Phone 8.0).

En effet, le service de messagerie annonce dans une page FAQ qu’à partir du 31 décembre 2017, on ne sera plus en mesure de créer de nouveaux comptes ou de revérifier des comptes existants sur ces systèmes d’exploitation. En revanche, il sera encore possible de continuer à utiliser WhatsApp si on a déjà l’application ainsi que le compte (mais on ne pourra pas le revérifier sur l’appareil).

Des OS obsolètes

D’autre part, cela s’appliquera également aux mobiles sous Android 2.3.7 ou plus anciens à partir du 1er février 2020 et aux appareils Nokia S40 à partir du 31 décembre 2018.

« Parce que nous ne développerons plus activement pour ces plates-formes, certaines fonctionnalités peuvent cesser de fonctionner à tout moment », indique aussi le service de messagerie, qui justifie cela par le fait que « ces plates-formes n’offrent pas le type de fonctionnalités dont nous avons besoin pour étendre les fonctionnalités de notre application à l’avenir ».

Il faut garder en tête que cette année, WhatsApp a fait le plein de nouveautés et beaucoup d’autres devraient arriver en 2018. Et avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois, il s’agit de l’une des applications les plus importantes de Facebook.