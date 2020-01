POCO devient une marque indépendante de Xiaomi

En 2018, Xiaomi avait créé la surprise en lançant Poco, une sous-marque du constructeur chinois qui avait une relative indépendance en matière de développement de produits et de marketing.

Après sa création, Poco a lancé son premier smartphone, le Pocophone F1. L’appareil a beaucoup fait parler de lui puisque sa fiche technique défiait, sur certains aspects, les appareils haut de gamme de marques comme Samsung ou OnePlus, alors que son prix était relativement bas.

Malheureusement, après la sortie du Pocophone F1, Poco n’a plus sorti d’autres smartphones. Cependant, la marque n’est pas morte. Bien au contraire, celle-ci pourrait prochainement réapparaitre puisqu’elle est devenue une « marque indépendante ».

Poco passe du statut de « sous-marque » à celui de « marque indépendante »

L’annonce a été faite par Manu Kumar Jain, vice-président de Xiaomi, sur Twitter. « Ravi de partager : #POCO sera désormais une marque indépendante ! Ce qui a commencé comme une sous-marque au sein de Xiaomi, est devenu sa propre identité. Le POCO F1 était un téléphone incroyablement populaire. Nous pensons que le moment est venu de laisser POCO fonctionner seul », écrit-il.

Ce qui est clair, c’est que Poco aura donc encore plus d’indépendance, dans le développent de ses produits. Mais pour le moment, on ignore ce que ce nouveau statut implique au niveau des liens entre Poco et Xiaomi.

Le plus important, peut-être, est que cette annonce sous-entend que Poco pourrait prochainement lancer un nouveau smartphone.

D’ailleurs, de nombreuses rumeurs suggèrent déjà que le Pocophone F2 est en cours de développement.

Et avec ce nouveau degré d’indépendance vis-à-vis de Xiaomi, Poco devrait avoir plus de liberté pour poursuivre sa stratégie.

En 2018, après le lancement du Pocophone F1, un responsable de la marque avait expliqué que cet appareil avait « un positionnement différent des appareils Mi de Xiaomi. Alors que la série Mi de Xiaomi se compose de smartphones phares polyvalents qui fixent les normes de l’industrie, POCO se concentre sur la mise au point d’un aspect qui compte vraiment, offrant une expérience utilisateur qui devrait exciter les passionnés de la technologie […] »

Pour son prochain appareil, Poco adoptera-t-il la même stratégie ?