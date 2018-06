Pokémon GO : les fonctions Amis et Echange en approche !

Pokémon GO va accueillir deux nouvelles fonctionnalités très réclamées par les joueurs : les fonctions Amis et Echange.

De nouvelles fonctions pour Pokémon GO

Bonne nouvelle pour tous les joueurs de Pokémon GO, puisque Niantic annonce aujourd’hui l’arrivée prochaine de deux nouvelles fonctions. On pourra ainsi bientôt profiter de la fonction Amis, ainsi que de la (tant réclamée) fonction Echange, qui offriront aux Dresseurs de nouvelles façons de jouer, d’interagir et d’explorer le monde ensemble.

Ainsi, la nouvelle fonction Amis permet pour la première fois d’ajouter d’autres joueurs à leur liste d’amis, tout en permettant de récupérer des objets spéciaux et la possibilité d’augmenter leur niveau d’Amitié. Les amis peuvent ainsi se connecter à travers la Demande d’Amis sécurisée nécessitant le code de Dresseur unique pour pouvoir recevoir ou accepter une demande. Une fois connectés, les amis peuvent s’associer et participer ensemble à un combat Arène ou à des Raids, ou s’envoyer des Cadeaux. Les Dresseurs ont aussi la possibilité de partager et de voir les statistiques de leurs amis, et notamment la distance totale parcourue, le nombre de Pokémon capturés et bien d’autres.

De plus, cette nouvelle mise à jour va enfin intégrer la fonction Echange, réclamée par les joueurs depuis le lancement de Pokémon Go. Comme son nom le laisse supposer, cette fonction va permettre aux dresseurs amis, qui se trouvent dans la même zone, d’échanger leurs Pokémon. Les Dresseurs recevront des Bonbons des Pokémon échangés, et ce bonus pourra augmenter si les Pokémon ont été capturés loin l’un de l’autre. Le niveau d’Amitié entre les joueurs échangeant leurs Pokémon offrira des bonus uniques, et notamment des réductions sur les Poussières Étoile. Un niveau d’Amitié supérieur débloquera les options Spéciales d’Échange comme la possibilité d’échanger certains Pokémon, comme les Pokémon régionaux, les Pokémon Légendaires ou les Pokémon Chromatiques, et d’ajouter de nouveaux Pokémon à leurs Pokédex.

Niantic fêtera le lancement de ces nouvelles fonctionnalités pendant le Pokémon GO Summer Tour où seront proposés des événements Pokémon GO dans le monde réel et des activités dans le monde entier. Le Pokémon GO Summer Tour 2018 comprend la Pokémon GO Safari Zone de Dortmund en Allemagne, un événement gratuit les 30 juin et 1er juillet prochains, le Pokémon GO Fest 2018 : Marchons dans le Parc à Chicago les 14 et 15 juillet prochains, déjà complet, et une Safari Zone qui aura lieu à Yokosuka au Japon, plus tard dans l’été. Bref, l’été 2018 promet lui aussi d’être très orienté Pokémon, sans oublier la disponibilité dans quelques mois (le 16 novembre très précisément) de Pokémon Let’s Go sur Nintendo Switch.