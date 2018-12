La police américaine utilise de faux colis Amazon pour piéger les voleurs

Amazon et la police de Jersey City se sont associés afin d’espérer arrêter les voleurs de colis. Pour se faire, les autorités ont exploité plusieurs dispositifs, dont les colis exploitant le logo d’Amazon, mais également des sonnettes équipées de caméras et des GPS. Les zones d’application de cette nouvelle méthode ont été choisies en fonction de plusieurs données, dont les rapports de vol de l’entreprise américaine ainsi que le taux de criminalité.

Amazon veut lutter contre le vol de colis

Comme l’indique l’Associated Press, cette méthode de travail semble remporter un certain succès à Jersey City. Le capitaine James Crecco déclare à ce sujet : « Nous avons vu un colis être enlevé seulement trois minutes après avoir été livré, nous pensions à une erreur au début ». Le voleur dudit colis a rapidement été appréhendé par les autorités de la ville. Le chef de la police de Jersey City, Michael Kelly, a déjà fait part de sa volonté d’étendre le programme plus largement. D’ailleurs, un système similaire a déjà été testé au Nouveau-Mexique et en Californie. À long terme, les policiers espèrent que ce programme sera assez connu pour dissuader les voleurs de se saisir des paquets.

S’il est difficile de déterminer combien de colis sont volés, le site web insurancequotes.com rapporte que cela pourrait représenter près d’une personne sur douze aux États-Unis, ce qui reste conséquent pour une entreprise telle qu’Amazon. De la même façon, le service de sécurité domestique de Comcast, Xfinity Home, indique que 30% des américains se feront voler un colis une fois dans leur vie.

Cela fait plusieurs années qu’Amazon songe à trouver un système qui pourrait éviter ce genre de vols. Pour se faire, l’entreprise a planché sur un dispositif baptisé Amazon Key. Grâce à ce service, les livreurs de la compagnie sont en mesure d’entrer chez vous pour déposer le colis directement dans l’entrée de l’habitation plutôt que devant la porte. Néanmoins, le système ne s’est pas encore démocratisé et soulève quelques problématiques liées à la vie privée.

Source