Il est maintenant possible d’envoyer de l’argent via Skype

Skype permet désormais de transférer de l’argent localement et internationalement via son application de messagerie sur mobile. La fonctionnalité est en train d’être déployée dans l’Hexagone.

Après Facebook Messenger, c’est Skype qui se met aux transferts d’argent. Microsoft a travaillé avec PayPal, dont le système de micro transactions est désormais intégré à Skype.

Le partenariat entre les deux entreprises n’est cependant valable que dans 22 pays, à savoir les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Autriche, la Belgique, le Canada, Chypre, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, Saint-Marin, la Slovaquie, la Slovénie et l’Espagne.

« Avec plus d’un milliard de téléchargements mobiles de Skype à ce jour dans le monde, les utilisateurs pourront utiliser PayPal directement à partir de l’application Skype pour envoyer de l’argent par exemple pour envoyer un cadeau pour un membre de la famille à l’intérieur du pays ou à l’étranger », lit-on dans un communiqué de PayPal.

Pour profiter de cette fonctionnalité, si vous vivez dans l’un des pays concernés, il suffit simplement d’avoir la dernière version mobile de Skype sur Android ou iOS.

L’intégration de PayPal pour les transactions par messagerie est annoncée alors qu’il y a encore quelques semaines, Microsoft présentait la refonte de son application. Un changement grâce auquel la firme de Redmond entend rivaliser avec les applis de chat plus populaires comme WhatsApp, Facebook Messenger ou FaceTime.

On notera également que ce n’est pas la première fois que PayPal s’intègre dans des applications tierces pour ajouter des fonctionnalités de transfert d’argent. L’autre application de PayPal, Venmo, est déjà intégrée à iMessage et Siri. PayPal est aussi déjà intégré à BlackBerry Messenger, Outlook et même à Slack, via un bot.