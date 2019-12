Pour booster la productivité, une start-up invente des toilettes inconfortables

Le glorieux monde des start-ups. On y trouve bien entendu beaucoup de perles, d’entreprises qui pourraient potentiellement définir le monde de demain, certaines qui ont par exemple le potentiel de venir à bout de la pollution marine, mais d’autres suggèrent ainsi de louer des chatons ou des chiots. Dernière en date dans la catégorie des entreprises que l’on voudrait bien oublier, on trouve : Standard Toilet, qui, comme son nom l’indique, s’intéresse… à vos toilettes.

Évitez le temps perdu aux toilettes

Cette entreprise britannique a donc mis au point un nouveau modèles de toilettes. Si beaucoup d’entreprises, misent sur le confort, avec par exemple des modèles payants et parfois même connectés, Standard Toilet joue le registre contraire. L’idée de son modèle ? Une inclinaison de 13 degrés. Qu’est-ce que cela signifie ? Selon les médias américains qui parlent de cette invention, y passer plus de 5 minutes serait tout simplement insupportable.

L’objectif n’est bien sûr pas d’installer ces toilettes chez vous, mais plutôt dans l’univers professionnel. Des entreprises qui ne veulent pas que leurs employés passent trop de temps sur Facebook, Instagram ou Twitter quand ils sont au petit coin, pourraient ainsi profiter de cette opportunité. Chiffres à l’appui, cela permettrait selon l’entreprise, de réduire le temps passé aux toilettes de 25%. Pour ce qui est du prix, il faudrait tout de même compter entre 196 et 654 dollars. Les employés passeraient en moyenne 10 minutes par jour aux toilettes, un temps qui représenterait une perte sèche de plusieurs milliards.

On ne vous cachera pas, que face à cette annonce, les internautes auraient plutôt eu tendance à s’offusquer. Mais plusieurs villes et des stations essences ou encore des aires de repos seraient déjà en négociation avec l’entreprise pour installer ces toilettes. On peut s’attendre à de sérieuses protestations.