Pour la première fois, de l’oxygène moléculaire a été détecté en dehors de notre galaxie

Des astronomes ont annoncé avoir détecté de l’oxygène moléculaire dans une galaxie différente de la nôtre. Cette dernière est située à près d’un milliard d’années-lumière de la Voie lactée. Cette découverte est extrêmement importante, puisqu’il s’agit de la troisième fois seulement que des astronomes réalisent une telle trouvaille en dehors de notre système solaire, mais surtout en dehors de notre galaxie.

Les spécialistes estiment que l’oxygène est un élément très abondant dans l’univers et qu’il serait le troisième élément le plus abondant derrière l’hydrogène et l’hélium. Pour mener de telles recherches, ces équipes de scientifiques cherchent à détecter les ondes émises par les molécules grâce à du matériel ultra performant.

D’où vient cet oxygène ?

La nouvelle galaxie où l’équipe a découvert l’oxygène moléculaire est appelée Markarian 231. Elle se trouve à 561 millions d’années-lumière de la Terre et serait alimentée par un quasar (une source céleste d’ondes hertziennes, semblable à une étoile). Cette galaxie possède également un trou noir supermassif actif en son centre, tandis que son quasar est celui le plus proche de la Terre. Les astronomes pensent que Markarian 231 pourrait avoir non pas un, mais deux trous noirs supermassifs actifs, qui tourneraient l’un autour de l’autre à grande vitesse.

Concernant la provenance de ces traces d’oxygène, les scientifiques pensent que le noyau galactique actif entraîne un écoulement moléculaire et produit des chocs continus qui peuvent libérer l’oxygène de l’eau, ainsi que celui des liaisons moléculaires. L’équipe de recherche ajoute que les flux moléculaires de cette galaxie sont conséquents et rapides.

Pour finir, les scientifiques affirment que cette émission d’oxygène détectée se situe à environ 32 615 années-lumière du centre de la galaxie Markarian 231.