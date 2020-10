Pour Netflix, Captain Marvel fait partie de la Umbrella Academy

On trouve parfois de surprenants liens du côté de la culture populaire. Il y a quelques mois, on évoquait le fait que Sherlock Holmes faisait techniquement partie de l’univers Marvel. Un lien historique, qui n’est bien sûr pas inédit en son genre, tant les crossovers et clins d’œil sont légion d’un univers à l’autre. Mais, certains sont plus involontaires que d’autre et peuvent même donner l’impression de relever de la coïncidence. A moins d’une surprenante destinée cosmique, c’est clairement le cas pour cette affaire.

Captain Marvel et une histoire de date de naissance

Cette affaire fait référence à la Umbrella Academy, une série de Netflix inspirée d’une série de comics de Gerard Way et Gabriel Ba. On y suit les destinées d’un groupe de frères et sœurs, tous dotés d’un pouvoir particulier. Surtout, ils sont nés le même jour, le 1er octobre 1989, à la même heure. 43 enfants sont nés le jour en question, selon l’histoire de la saga Umbrella Academy.

Pour cet « anniversaire », Netflix a donc décidé de souhaiter un bon anniversaire aux personnages de la série, tout en s’offrant un surprenant clin d’oeil. Le community manager de la plateforme de streaming a ainsi découvert qu’une actrice bien connue était aussi née ce jour-là : Brie Larson.

Il s’agit bien sûr d’une simple coïncidence, mais il s’agit tout de même d’un beau clin d’oeil, d’un groupe de super-héros à Captain Marvel, l’héroïne du Marvel Cinematic Universe. Son personnage qui a joué un rôle central dans Avengers : Endgame devrait revenir en 2022 pour la suite et ans aucun doute dans d’autres films par la suite.

Reste à savoir si Brie Larson ne pourrait pas désormais s’offrir un petit caméo dans la série Umbrella Academy. Ce serait un drôle de crossover. Mais pour cela il faut encore que la série soit renouvelée pour une saison 3, ce qui n’est pas encore officiellement le cas.