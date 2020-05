Pourquoi Sherlock Holmes fait partie de l’univers Marvel

Le Marvel Cinematic Universe est un concept qui s’étend dans des directions parfois étranges. On l’a appris récemment avec l’annonce surprenante que le film Morbius de Sony se déroulerait finalement dans le MCU. Mais, Marvel sait aller au-delà des super-héros et des super-vilains, comme cette anecdote historique soulignée par le site Screenrant permet de le souligner.

Sherlock Holmes a des liens profonds avec Marvel

Quel lien ont le personnage imaginé par Arthur Conan Doyle en 1887 et la saga cinématographique qui domine les salles de cinéma depuis 10 ans? Et bien le célèbre détective anglais a eu le droit à son adaptation du côté des comics. Les maisons d’édition DC Comcis et Marvel ont toutes les deux publié des comics liés à Sherlock Holmes. Mais, Marvel est allé un peu plus loin.

En effet, plusieurs super-héros ont admis directement l’existence de Sherlock Holmes durant leurs aventures. Spider-Man, a même été surpris en train de reprendre la célèbre maxime de Sherlock Holmes.

Lorsque vous avez éliminé l’impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité.

En 2007, Marvel a même reconnu que Sherlock Holmes était canon dans son univers. Il ferait même partie de la famille de Clive Reston, un agent du MI-6 proche de plusieurs super-héros (dont Shang-Chi). Clin d’œil du destin, le personnage de Sir Arthur Conan Doyle a été joué par Robert Downey Jr. et Benedict Cumberbatch, deux stars de la saga.

Alors peut-on rêver de voir apparaître Sherlock Holmes à l’écran ? La question des droits d’auteur, particulièrement épineuse pour ce personnage pourrait compliquer les choses. Mais, rien n’est absolument impossible…

Au moins, si Sherlock Holmes débarque du côté d’un crossover, que ce soit pour une série ou un film, vous ne serez pas si surpris que ça. Moins en tout cas que ceux qui ont découvert que Lucifer était lié à DC Comics à l’occasion du dernier crossover de l’Arrowvese…