Pour son 75ème anniversaire, l’ONU va organiser un débat mondial en ligne

L’année 2020 marque le 75ème anniversaire de l’Organisation des Nations Unies (ONU). À cette occasion, l’institution internationale a décidé d’organiser un débat à l’échelle planétaire autour du rôle de la coopération internationale. L’idée est de donner la parole à des milliers, voire des millions de citoyens pour connaître leur point de vue sur des sujets tels que la crise climatique, les inégalités et la manière dont les Nations Unies peuvent agir.

L’initiative est donc très intéressante mais avec l’épidémie de coronavirus en cours, elle s’avère très compliquée à organiser. La crise sanitaire exige en effet des pratiques de distanciation sociale qui gênent ou empêchent totalement les réunions publiques.

Pour gérer ce problème, l’ONU vient d’annoncer un partenariat avec l’entreprise Tencent. Les Nations Unies vont donc recourir aux services du géant chinois pour encourager cette discussion mondiale. Les outils VooV Meting et WeChat Work seront notamment utilisés dans le cadre de ces échanges.

Encourager la participation politique des plus jeunes

De quoi, selon l’organisation internationale, tenir des milliers de discussions en ligne. Fabrizio Hochschild, le conseiller spécial du secrétaire général pour les préparatifs de la commémoration du 75e anniversaire, ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur cet accord : « Leurs outils de dialogue et leurs services de visioconférence amélioreront considérablement notre capacité à toucher plus de personnes à travers le monde. »

L’ONU se réjouit également du fait que ces technologies devrait lui permettre d’atteindre les jeunes citoyens qui ne sont pas toujours assez entendus.

La satisfaction est d’ailleurs la même du côté du président de Tencent, Martin Lau : « Nous ne ménagerons aucun effort pour fournir des solutions techniques pour soutenir les réunions en ligne et les échanges d’idées pour l’ONU, dans le but de rapprocher encore plus le village mondial et de surmonter les menaces mondiales grâce à un dialogue approfondi et à la coopération. »

Il ne reste donc plus qu’aux acteurs concernés à se saisir de cette opportunité d’échanger sur les problèmes de la planète. Les points de vues exprimés lors de ces débats seront ensuite présentés aux dirigeants mondiaux lors de la 75ème session de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 2020.