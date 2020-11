Pour son premier anniversaire, Google Stadia offre le jeu Destiny 2 à tous les abonnés

Alors que les regards sont tournés vers la PS5 de Sony qui débarquer dès demain en France, Google n’en oublie pas sa plateforme de streaming Stadia. En effet, lancé l’an dernier, Google Stadia continue de s’étoffer au fil des mois, avec un service qui profite d’optimisations en optimisations. Google Stadia fêtera son premier anniversaire ce 19 novembre 2020.

Destiny 2 pour tous sur Google Stadia

Aujourd’hui, Google n’est pas peu fier d’annoncer la disponibilité d’un nouveau jeu Pac-Man, avec l’opus multijoueur Mega Tunnel Battle, qui permet à 64 joueurs de s’affronter. Dès demain 19 novembre, c’est Ghost Recon Wildlands qui va arriver sur Google Stadia. Rappelons que Cyberpunk 2077 sera lui aussi disponible à sa sortie, tout comme le futur jeu Ubisoft Immortal Fenyx Rising.

Mais dès ce 19 novembre, Google va permettre à tous les abonnés Stadia de jouer gratuitement à Destiny 2. Ainsi, même si vous n’êtes pas abonné au service Google Stadia Pro, vous aurez la « chance » de pouvoir jouer gratuitement au jeu signé Bungie.

En effet, la version free-to-play de Destiny 2 sera accessible gratuitement sur Google Stadia, sans le moindre abonnement Google à payer. L’occasion pour certains de découvrir le FPS multijoueur de Bungie à moindre coût, tout en testant (parfois pour la première fois) le service de cloud gaming de Google. Bien sûr, cela ne permet pas d’avoir accès à l’intégralité de l’expérience Destiny 2, mais l’initiative est on ne peut plus louable.

Du côté de chez Google, on reste très discret quant au bilan du service Stadia. Lancé en grande pompe l’an dernier, Google Stadia semble rester très confidentiel une année plus tard, et le côté « nouvelle ère du jeu vidéo » ne semble pas encore prêt à terrasser l’ère de cette bonne vieille console de jeux. A noter que le premier anniversaire de Google Stadia (ce 19 novembre) va être totalement éclipsé par la sortie d’une certaine PS5. Comme quoi…