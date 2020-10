Pac-Man Mega Tunnel : un nouveau battle royale exclusif… à Google Stadia !

Alors que la plateforme de cloud gaming de Google s’apprête à recevoir un certain Cyberpunk 2077 le 19 novembre prochain (soit en même temps que sur les autres supports), voilà que Bandai-Namco annonce un tout nouveau Pac-Man, baptisé Pac-Man Mega Tunnel Battle. Un opus qui sera disponible le 17 novembre prochain, et qui sera exclusif à Google Stadia.

Un Pac-Man exclusif à Google Stadia

L’insatiable Pac-Man, né au Japon en 1980, est de retour en 2020, avec un tout nouvel épisode sous-titré Mega Tunnel Battle. Un opus orienté multijoueur, puisque ce sont 64 joueurs qui seront invités à s’affronter dans cette nouvelle expérience, cuisinée à la sauce « battle royale ». Rappelons que le légendaire Super Mario (qui célèbre ses 35 ans) a lui aussi cédé à l’appel du genre battle royale, avec le récent Super Mario Bros. 35 sur Nintendo Switch.

Réparti sur une grille interconnectée de labyrinthes Pac-Man, chaque joueur doit se montrer plus malin que ses adversaires et survivre à la concurrence pour être le dernier à s’imposer dans ce nouveau jeu à venir, qui sera jouable sur PC, ordinateur portable, tablette et sur Smart TV, via Google Stadia.

Un nouveau Pac-Man plus grand que jamais donc, et qui introduit en prime quelques nouveaux objets bonus, histoire de renverser la situation durant une partie qui semblait mal entamée. Les joueurs pourront également customiser le petit Pac-Man, sans oublier un mode spectateur, pour ceux qui préfèrent regarder plutôt qu’agir.

Selon Hervé Hoerdt, Senior Vice-Président du marketing, du numérique et des contenus chez Bandai Namco Entertainment Europe : « Avec Pac-Man Mega Tunnel Battle, nous utilisons l’infrastructure de Google Cloud pour amener le jeu classique Pac-Man à un combat de survie où les joueurs font face à une concurrence féroce pour être le dernier Pac-Man vivant ».

Si le jeu est attendu le 17 novembre prochain, la démo jouable est disponible dès aujourd’hui et ce jusqu’au 27 octobre 2020, grâce à la nouvelle fonctionnalité Google Stadia « Click to Play ».