Cela a le mérite de la franchise. Ian Collins, directeur du développement chez Polestar UK n’a pas souhaité user de la langue de bois. Pour lui, Tesla a beaucoup d’avance sur les autres constructeurs d’automobiles électriques, y compris sa propre marque. Le dirigeant a profité d’une conférence donnée en Norvège pour révéler dans le détail les atouts et les retards de ses modèles vis à vis de ceux de la compagnie d’Elon Musk.

« J’aurais pu vous signaler les faiblesses de Tesla, mais je ne le ferai pas »

« Tesla a activement développé sa propre technologie, notamment en ce qui concerne l’efficacité énergétique. Ils sont loin devant les autres. C’est un domaine dans lequel nous devons continuer à travailler plus fort pour les rejoindre », analyse-t-il et c’est pour lui le principal avantage de Tesla vis à vis de la concurrence. Il intègre donc à son propos la Polestar 1 qui est déjà commercialisée et la Polestar 2 qui rentrera en production au début de l’année prochaine.

Sur cet aspect, difficile de lui donner tort, l’autonomie de la Model 3 peut en effet dépasser les 560 km tandis que celle de la Polestar 2 se situe autour de 275km. Mais Ian Collins n’a évidemment pas dit son dernier mot et il a évoqué les pistes sur lesquelles il compte s’appuyer pour concurrencer Tesla.

Il indique : « Nous nous battrons sur le design que nous proposons à notre clientèle et sur les avancées technologiques. Quand nous disons avancées technologiques, nous ne pensons pas seulement à la transmission (la Polestar 2 sera doté de la transmission intégrale Ndlr), mais aussi aux autres composants de la voiture ».

Pour le reste, il affirme avoir repéré une série de défauts chez Tesla qu’il se charge de corriger dans ses propres modèles, mais se garde bien de révéler lesquels. Comme nous vous l’indiquions lors de sa présentation la Polestar 2 s’intègre bien dans le segment des berlines compactes. À l’image de ces déclarations, la société détenue conjointement par Volvo et du Chinois Geely préfère donc la jouer modeste, tout en scrutant à la loupe son principal concurrent.