Pourquoi Apple a appelé ses nouveaux iPhone « XR » et « XS »

Lors de sa keynote annuelle de septembre, Apple a levé le voile sur ses nouveaux mobiles, à savoir l’iPhone XR ainsi que les modèles XS et XS Max. Si leurs performances ont déjà été largement analysées, la compagnie à la pomme n’avait pas indiqué pourquoi elle a donné un tel nom aux smartphones. Dans une interview accordée à Engadget, le vice-président Phil Schiller est finalement revenu sur ce choix.

Apple s’appuie sur l’automobile pour expliquer son choix

Dans un premier temps, le vice-président d’Apple a indiqué que le « X », déjà présent dans le nom du précédent smartphone, symbolisait le chiffre romain 10. Il a également ajouté que le « S » représentait, dans les traditions de la compagnie, la vitesse (« s » pour « speed »).

L’explication concernant le choix de la lettre « R » est également intéressante, puisque Phil Schiller indique qu’elle renvoie à l’automobile, d’une part parce que beaucoup de marques de ce secteur l’exploitent pour nommer leur modèle. Il développe à ce sujet : « J’adore les voitures et les choses qui vont vite, et les lettres R et S sont toutes deux utilisées pour désigner les voitures de sport qui sont vraiment très spéciales ». Si l’on en croit cette explication, le « R » peut donc signifier « type R », « rallye » ou plus simplement « route ». En effet, les marques telles que Porsche, Ford ou encore Audi se servent la fameuse lettre pour désigner leurs modèles sportifs.

Dans l’interview, Phil Schiller a également été interrogé sur la résolution de l’iPhone XR, soit 1792 x 828 pixels, que certains utilisateurs ont trouvé peu suffisante pour un smartphone dévoilé en 2018. À cela, le vice-président répond : « Je pense que la seule façon de juger un écran est de le regarder. Si vous ne pouvez pas voir les pixels, à un moment donné les chiffres ne signifient rien. Ils sont assez arbitraires ». Il ajoute que sa taille de 6,1 pouces (entre l’iPhone XS et l’iPhone XS Max) peut totalement « convenir au plus grand nombre de personnes ».

Pour rappel, l’iPhone XR est déjà disponible en pré-commande et il sera en vente le 26 octobre.

