Où acheter un iPhone XR au meilleur prix en 2019 ? Guide

Le nouvel iPhone XR de la marque à la pomme est un vrai succès, et il est considéré par la communauté comme le meilleur rapport qualité prix chez Apple. C’est d’ailleurs le smartphone de la génération 2018 qui se vend le mieux. Alors que les iPhone XS et XS Max ont largement dépassé le seuil des 1 000€, l’iPhone XR se place bien en dessous avec des caractéristiques qui restent très convaincantes. Dès lors, où acheter l’iPhone XR au meilleur prix en 2019 ?

iPhone XR : le grand succès pour Apple en 2019

Comme vous pouvez le voir dans notre comparatif iPhone XS vs iPhone XR, les deux derniers modèles de téléphones se distinguent sur plusieurs points, dont certains sont importants. Mais que ce soit l’un ou l’autre, ils restent des produits de dernière génération chez Apple, et la qualité est donc logiquement au rendez-vous. Parmi les quelques différences, on peut noter que la version XS possède un écran OLED contre un écran LCD pour l’iPhone XR. A noter que la version XR offre un écran avec une diagonale de 6,1 pouces – contre seulement 5,8 pouces pour le XS.

Pour ce qui est des matériaux, l’iPhone XR est peut-être un peu moins poussé, mais cela reste d’excellente qualité : l’arrière du téléphone est en verre (6 coloris disponibles) et le châssis est en aluminium. A ce titre, acheter un iPhone XR est le meilleur compromis selon la grande majorité des spécialistes. Reste à savoir où le prendre : dans une boutique, sur le site officiel, chez un marchand habilité ? Libre à chacun de décider, mais il faudra évidemment chercher le meilleur prix pour l’iPhone XR pour dépenser le moins possible.

Où acheter son iPhone XR au meilleur prix ?

Apple offre un excellent rapport qualité prix sur ce nouveau téléphone, et la marque affirme sans aucun problème que l’iPhone XR pourrait représenter 50% de tous les nouveaux iPhone vendus. Si le géant américain a longtemps limité les canaux de distribution pour ses produits, il s’est ré-ouvert à Amazon depuis le mois de novembre 2018. Comme vous pourrez le voir dans le tableau des meilleurs prix pour l’iPhone XR ci-dessous, les revendeurs ont souvent des offres inférieures au tarif officiel du smartphone.

Pour en venir au prix, l’iPhone XR est disponible à un prix de 859 euros avec 64 Go de stockage. Le modèle avec 128 Go de stockage est vendu à un prix de 919 euros, et enfin le modèle le plus grand avec 256 Go de stockage part à un prix officiel de 1 029 euros. Dans tous les cas, il reste moins onéreux que tous les autres modèles de la dernière génération de la marque Apple.

On appréciera aussi qu’il y ait plusieurs coloris disponibles pour le nouveau smartphone : blanc, noir, bleu, jaune, corail et la fameuse version Red (qui contribue au Fonds Mondial de lutte contre le SIDA). La finition est haut de gamme, et diffère largement de l’iPhone 5C qui avait un dos coloré – mais en plastique. Ci-dessous, vous pouvez donc voir un tableau comparatif des prix pour l’iPhone XR chez les principaux marchands en ligne actifs en France. Comme vous pouvez le voir, le tarif pour le téléphone a tendance à baisser avec le temps, ce qui est logique.

Meilleur prix pour l’iPhone XR Apple 64 Go :

Ce tableau des prix prix pour un iPhone XR sont mis à jour toutes les 30 minutes selon la meilleur offre disponible parmi tous les grands marchands français, et en incluant aussi le tarif affiché sur le site officiel Apple. Depuis le mois de janvier 2019, le meilleur prix pour l’iPhone XR converge progressivement vers les 700 euros, ce qui en fait un smartphone extrêmement attractif. Les offres flash sont très ponctuelles, ce serait dommage de les manquer.

Pour rappel, le prix d’un iPhone XS (voir notre avis sur l’iPhone XS) commence à partir de 1 159 euros, et le plus cher des téléphones de la marque est l’iPhone XS Max avec 512 Go de stockage qui est vendu à un prix de 1 659 euros. Au final, par rapport à la qualité du smartphone et par rapport à ses fonctionnalités, l’iPhone XR est une excellente solution.