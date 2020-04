Pourquoi Bill Gates fait l’objet de plusieurs théories du complot

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, plusieurs théories du complot expliquant l’origine du virus ont vu le jour. Si certaines visent la 5G, la dernière en date met en cause le fondateur de Microsoft, Bill Gates.

Entre février et avril, les théories du complot reliant Bill Gates au coronavirus ont été évoquées pas moins de 1,2 million de fois à la télévision et sur les réseaux sociaux, rapportent le New York Times et la société Zignal Labs. En comparaison, c’est 33% de plus plus que la fake news, très populaire, qui indique que la 5G est à l’origine de la propagation du virus. Celle-ci atteint les 18 000 mentions par jour au mois d’avril, ce qui est moindre par rapport à celle sur le milliardaire.

En 2015, Bill Gates s’inquiétait plus d’une pandémie que d’une guerre nucléaire

Si Bill Gates fait l’objet d’une telle théorie, c’est —entre autres, à cause d’un discours daté de 2015. Dans celui-ci, il évoque le fait qu’une pandémie à venir représente une plus grande menace pour l’humanité qu’une potentielle guerre nucléaire. Au cours de ces dernières semaines, 25 millions de vues supplémentaires ont été enregistrées.

Pour les complotistes, le milliardaire serait lui-même à l’origine de la création du virus, une solution qui permettrait de mettre en place un système de surveillance générale dans le monde (par le biais des applications de traçage). Les théories pointent également du doigt le fait de vouloir diminuer la population mondiale ou de créer puis de vendre un vaccin contre le Covid-19. En somme, Bill Gates aurait créé ce dernier pour servir ses propres intérêts, financiers ou autres.

Bill Gates n’a pas souhaité commenter ces informations, mais le directeur général de la Fondation Bill & Melinda Gates s’est tout de même adressé au New York Times à ce sujet. Il a déclaré qu’il était « affligeant qu’il y ait des gens qui répandent des informations erronées alors que nous devrions tous chercher des moyens de collaborer et de sauver des vies ».

En Angleterre, les théories sur la 5G et le coronavirus ont mené des activistes à s’attaquer à des infrastructures physiques de plusieurs villes du pays.