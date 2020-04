Pourquoi des équipements 5G ont été détruits à cause du coronavirus

Dans plusieurs villes anglaises comme Birmingham, Merseyside ou encore Liverpool, des équipements 5G ont été victimes de dégradation au cours des dernières semaines. Des pylônes électriques ont effectivement été incendiés tandis que des ingénieurs et d’autres employés ont été menacés. Si cela peut sembler d’abord étrange, ces incidents sont en lien direct avec la pandémie de coronavirus.

Des théories complotistes relient la 5G au coronavirus

Depuis la découverte de l’existence du virus, plusieurs théories du complot prolifèrent sur le web. Ce n’est pas si étonnant, sachant que tout événement de ce type a droit à son lot de fausses nouvelles (marche sur la Lune, VIH…). Dans ce cas, une des théories qui circulent le plus assure que le coronavirus est né à cause du déploiement de la 5G à Wuhan —avant de se propager dans le reste de la Chine. Si on en croit cette hypothèse, la pandémie se serait répandue à cause de l’exposition à des nouveaux champs électro-magnétiques dus à la technologie.

Compte tenu de la situation en Angleterre, le gouvernement du pays prévoit de s’entretenir avec les dirigeants de plusieurs plateformes sociales. Et pour cause, Facebook, Twitter ou encore WhatsApp et YouTube contribuent très largement à la diffusion des théories du complot, que ce soit celles sur le coronavirus et la 5G où celles sur la Terre plate. Il ne serait pas étonnant que d’autres pays fassent de même afin de lutter au maximum contre la désinformation.

Le directeur du NHS (National Health Service, le système de santé en Angleterre), Stephen Powis, d’ajouter : « L’histoire de la 5G est complète et complètement absurde. C’est une absurdité – la pire des fausses nouvelles. La réalité est que les réseaux de téléphonie mobile sont absolument essentiels pour nous tous, en particulier à une époque où nous demandons aux gens de rester chez eux et de ne pas voir leurs parents et amis ».

Il ajoute à cela : « Mais, en particulier, ce sont aussi les réseaux téléphoniques utilisés par nos services d’urgence et nos travailleurs de la santé et je suis absolument scandalisé, absolument dégoûté, que les gens prennent des mesures contre l’infrastructure même dont nous avons besoin pour répondre à cette urgence sanitaire ».

Pour ce qui est de la théorie du complot, elle est évidemment contredite par les faits. L’épidémie et sa diffusion ne sont pas la conséquence d’une diffusion d’ondes électromagnétiques dues à la 5G. Les scientifiques ont déterminé avec une très forte certitude qu’il s’agissait d’une épidémie transmise à l’humain par les animaux. Ce n’est pas la première (et certainement pas la dernière) fois que la technologie fait l’objet de telles controverses.