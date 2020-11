Pourquoi devez-vous craquer pour la Xbox Series S avec le All Access ?

Après plus d’un an et demi d’attente, la next-gen est enfin là. Dès cette semaine, Microsoft ouvre le bal avec la sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S ce 10 novembre. Avant de laisser Sony débarquer avec sa PlayStation 5 et sa PS5 Digital Edition à partir du 19 novembre 2020.

Fait inédit pour le lancement de cette neuvième génération de consoles, nous n’avons pas une console, mais bien deux modèles différents chez les deux constructeurs. Des modèles « premium » permettant une expérience ultime. Et des modèles plus intermédiaires pour les joueurs qui souhaitent débuter leur expérience dans le monde du jeu vidéo.

C’est notamment le cas de la Xbox Series S de chez Microsoft qui sera la console next-gen la moins chère du marché avec un prix fixé par la firme américaine à 299,99€. Pour ce prix-là, vous aurez accès à une console all-digital (uniquement avec des jeux à télécharger), proposant toutes les technologies next-gen (Ray Tracing, disque dur SSD, architecture Xbox Velocity), le tout en 2K.

Mais pourquoi craquer pour cette console intermédiaire ? Tout simplement parce que si vous êtes un joueur à en devenir, ou que vous souhaitez commencer votre expérience gaming, cette console et son offre du « Xbox All Access » seront le moyen idéal de vous lancer en douceur et surtout à petit prix. Micromania propose dès aujourd’hui sur son site internet les deux Xbox Series S et X à la commande, et surtout l’abonnement au Xbox All Access :

Découvrir le Xbox All Access

La Xbox Series S – La next-gen à petit prix

Microsoft fait le pari de proposer une console moins puissante, mais qui permettra à tous les joueurs de profiter des jeux next-gen mais surtout d’avoir le droit aux nouvelles technologies de cette nouvelle génération comme :

La puissance exceptionnelle du disque dur SSD permettant de rendre votre console très rapide et de diviser par deux les temps de chargements de vos jeux.

L’architecture Xbox Velocity qui permet d’avoir une console plus performante avec les nouvelles fonctionnalités comme le fameux Quick Resume.

L’activation du RayTracing, une nouvelle façon de travailler la lumière dans les jeux vidéo par un système de « traçage » grâce à un moteur physique, qui va calculer les propriétés de la lumière selon la source dans le but de rendre tout cela encore plus réaliste.

En outre, vous ne profiterez peut-être pas des meilleures résolutions en 4K comme les gameurs les plus exigeants souhaitent avoir avec les consoles « haut de gamme », mais vous allez pouvoir quand même bénéficier des nouveaux jeux et des nouvelles technologies à petit prix ! En plus de cela, vous allez également tirer un autre avantage grâce au Xbox All Access.

Votre console à 25€ par mois avec la Xbox All Access Proposé au prix de 299,99€, la Xbox Series S est la console next-gen la plus accessible du marché. Cependant, cela reste tout de même un prix et tout le monde ne pourra peut-être pas se le permettre. Néanmoins, si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir en famille, ou pour Noël, ou que vous voulez faire plaisir à un de vos proches, vous allez pouvoir bénéficier du Xbox All Access. Un système avec une offre « tout incluse » à 25€ par mois sur deux ans pour avoir votre console, et de nombreux abonnements permettant de jouer à plus de 300 jeux sans frais supplémentaires ! Voilà comment fonctionne le Xbox All Access sur Xbox Series S. Vous payez votre console en 24 mois avec des mensualités de 24,99€ par mois pendant 24 mois.

Vous aurez un accès illimité au Xbox Live Gold (pour jouer en ligne sans frais supplémentaires).

Vous aurez un accès au Xbox Game Pass Ultimate, un système vous permettant de télécharger et de jouer à plus de 300 jeux sans frais supplémentaires, dont toutes les dernières grosses exclusivités de Microsoft.

Le Game Pass Ultimate vous donne accès également à une centaine de jeux sur PC là encore sans frais supplémentaires.

Toujours grâce au Game Pass Ultimate, vous allez également pouvoir accéder à un catalogue de jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox, que vous pouvez télécharger librement sur sa console et auxquels on peut jouer durant toute la durée de son abonnement.

Vous aurez un accès au XCloud, un système de Cloud Gaming vous permettant de jouer à distance sur votre smartphone par exemple. Là encore, sans frais supplémentaires.

Vous aurez également un accès à l’EA Play, le système d’abonnement de jeux Electronic Arts sans frais additionnels qui vous permet d’accéder en plus de tout cela à plus de 60 titres issus du catalogue d’EA, comme FIFA 20, Titanfall 2 ou Need for Speed Heat, mais aussi à plusieurs épisodes des franchises les plus populaires de l’éditeur que sont Battlefield, Mass Effect, Skate. Découvrir le Xbox All Access

Vous l’aurez compris, avec cette offre du « Xbox All Access », Microsoft vous propose toute l’expérience Xbox pour jouer à petit prix pendant deux ans sans problèmes ! Ainsi, si vous êtes intéressés par cette nouvelle génération, mais que vous n’osez pas vous lancer tout de suite sur les consoles « haut de gamme », cette offre est idéale pour vous ! Micromania propose le Xbox All Access dès aujourd’hui, vous pouvez donc vous abonner directement. La Xbox Series X est aussi concernée, avec un prix fixé à 32,99 euros par mois. Pour retrouver l’abonnement All Access chez Micromania, c’est par ici.