Pourquoi Falcon et The Winter Soldier sont cruciaux dans les plans de Marvel

Marvel fait son retour sur le petit écran. Le studio qui enchaîne les salles obscures mise à fond sur les séries dans la prochaine phase du MCU. Le premier programme de Marvel à débarquer sur Disney+ sera « The Falcon and The Winter Soldier« . En misant sur deux personnages plutôt relativement connus du grand public et qui avaient une certaine alchimie, le studio pourrait donner l’impression de ne pas prendre de risques. Mais la situation est plus compliquée.

Une grande pression sur les épaules de The Falcon and The Winter Soldier

On peut honnêtement penser qu’en étant le premier show du genre à débarquer sur Disney+, cela lui donnera un certain avantage. Celui de la nouveauté. Mais, un échec critique et d’un point de vue de l’audience pourrait aussi peser fortement sur la capacité de Marvel à continuer de se projeter dans l’univers des séries.

Pourquoi une telle pression ? Tout d’abord, parce que ce n’est pas une première incursion de Marvel dans cet univers. On a eu Agents of S.H.I.E.L.D, plein d’ambitions, mais qui n’a pas réussi à tenir dans la durée (et c’est pourtant un fan qui parle). Principal écueil, le manque de connexion entre l’univers de la série et des films, alors que c’était pourtant un objectif initial.

Les séries sur Netflix ont eu des résultats très variables. Si on a apprécié Jessica Jones, Daredevil ou The Punisher, difficile d’être aussi positif sur Iron Fist et dans une moindre mesure Luke Cage. Là encore, la connexion avec les films n’était pas au rendez-vous. On ne parlera même pas de Agent Carter, Runaways ou Inhumans.

C’est là qu’arrive The Falcon and The Winter Soldier, avec une promesse : une vraie relation avec les événements au cinéma. Preuve en est, la continuité pour les acteurs, avec Anthony Mackie et Sebastian Stan. S’ils réussissent leurs débuts, alors Marvel pourra être optimiste. Le cas échéant, les investissements se concentreront réellement sur le cinéma, là où les succès sont assurés. A suivre.