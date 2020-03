Pourquoi Google ne va pas proposer le moindre poisson d’avril en 2020

Pas de poisson d’avril en 2020 chez Google

Comme partout, le 1er avril est chaque année un excellent prétexte chez Google pour mettre en place le fameux « poisson d’avril« . Ce fameux canular que l’on invente (avec plus ou moins de talent) et que l’on diffuse le 1er avril à ses contacts, ou au monde entier (dans le cas de Google). Toutefois, l’épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde aura (aussi) eu raison de cette tradition.

En effet, dans un mail interne signé Lorrain Twohill, qui a pu être récupéré par Business Insider, on peut lire : « En temps normal, les poissons d’avril sont une tradition de Google et un moment pour célébrer ce qui fait de nous une entreprise non conventionnelle. Cette année, nous allons prendre congé de cette tradition par respect pour tous ceux qui luttent contre la pandémie de Covid-19. Notre objectif premier est d’aider les gens, alors gardons les blagues pour le mois d’avril 2021, qui sera sans doute bien plus brillant que celui-ci. »

La responsable marketing de Google explique que les éventuelles blagues en préparation connues de la direction ont été stoppées, mais elle invite toutes les équipes du groupe à mettre en pause toute forme de plaisanterie qui aurait pu être mise au point. Evidemment, la position de Google est plus que légitime, quand on sait que le monde entier craint aujourd’hui l’épidémie de COVID-19, qui sévit notamment aux Etats-Unis, le pays qui compte aujourd’hui le plus d’infectés au monde.

Par le passé, Google a débordé d’imagination pour mettre au point des poissons d’avril, et on se souvient par exemple de Tulip, ce (faux) service intégré à Google Assistant, dont le but était de permettre la communication avec… les plantes. Certains se souviennent peut-être aussi d’une (fausse) application mobile capable de nettoyer l’écran du smartphone…

En 2019, Google avait intégré Snake à Google Maps et même Space Invaders à son Calendar, pendant une durée limitée.