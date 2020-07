Pourquoi Henry Cavill ne dément jamais les rumeurs sur Superman

En quelques années, Henry Cavill s’est bâti un CV XXL. Révélé aux yeux du monde grâce à la série les Tudors, il a ensuite endossé la cape de Superman au cinéma, un rôle particulièrement convoité. Désormais, il incarne aussi Geralt de Riv, dans la série The Witcher, sur Netflix. Mais si son retour dans le monde des séries a été couvert de succès, on s’interroge encore très régulièrement quant à son rôle de super-héros. Va-t-il reprendre un jour la cape de Superman ? Les rumeurs sont très nombreuses et récurrentes. Annonce, contre-annonce… Si lui-même n’a jamais dit qu’il abandonnait le rôle, tous les indicateurs semblent pourtant pointer dans cette direction. Il vient d’expliquer pourquoi il ne s’exprimait jamais directement sur le sujet.

Henry Cavill et la folie Superman

Interrogé dans le podcast The Big Ticket de Variety, Henry Cavill est revenu sur le sujet. Il faut dire que fin mai, un retour du Man of Steel a été évoqué. L’idée serait plutôt à l’heure actuelle de le faire apparaître dans d’autres films que pour un solo. Il a tout d’abord évoqué la folie autour de son personnage.

C’est de plus en plus fou chaque jour. La quantité de spéculations, les choses que je lis sur Internet, c’est extraordinaire et parfois très frustrant. On voit parfois des gens présenter certaines choses comme des faits, alors que ce n’est pas le cas.

Pourquoi alors ne pas prendre la parole pour démentir les multiples rumeurs ?

Le plus important, c’est que les gens sont excités à ce sujet et je pense que c’est important. Superman est un personnage fantastique. Si les gens en parlent, et même s’ils inventent des choses, c’est bien parce que cela veut dire qu’ils ont envie de voir le personnage à nouveau. Dans un monde idéal, j’adorerais jouer Superman à nouveau.

Et pour ceux qui se poseraient la question, Henry Cavill explique qu’il ne commente jamais les rumeurs sous un alias, même s’il a déjà été très tenté de le faire.