Pourquoi Henry Cavill fait lui-même ses cascades dans la série Netflix The Witcher

Avec The Witcher, Netflix et Henry Cavill ont signé l’une des meilleures séries de ces derniers mois. Parfois difficile à suivre mais toujours particulièrement bien rythmée, entraînante et explosive. L’acteur qui incarne Geralt de Riv a même réussi à convaincre Andrzej Sapkowski, l’auteur de la saga littéraire. Si certaines séquences peuvent sembler particulièrement sportives, Henry Cavill n’a pourtant pas recours à un double pour réaliser les cascades. C’est c qu’il a nouveau confirmé auprès de Variety. Mais on sait désormais pourquoi.

Henry Cavill inspiré par Tom Cruise

A l’occasion d’une interview croisée réalisée par Patrick Stewart qui a récemment repris son rôle de Jean-Luc picard dans l’univers Star Trek, il explique avoir pris cette décision après avoir travaillé avec Tom Cruise. Henry Cavill jouait August Walker, le grand méchant dans le film Mission Impossible : Fallout.

Travailler avec Tom Cruise a vraiment aidé – ou peut-être, aux yeux des producteurs, a aggravé mon enthousiasme pour les cascades.

Si Henry Cavill explique qu’il apprécie faire lui-même les cascades, c’est bien avoir côtoyé Tom Cruise qui lui en a montré les bénéfices. Dans son esprit, cela l’aide aussi à incarner Geralt de Riv à l’écran.

Si le public regarde Geralt à l’écran, ils doivent croire que c’est moi. Si ce n’est pas le cas, j’ai l’impression d’avoir trahi le personnage d’une certaine façon. Donc j’essaie et je fais donc autant de cascades que ce que me permet la production.

On peut honnêtement dire que c’est réussi, puisque les scènes de combat, que ce soit à l’épée ou au corps à corps, font partie des moments les plus réussis de la série The Witcher. A noter que certaines scènes à l’épée sont réalisées avec une arme en caoutchouc et dans d’autres, les armes sont ajoutées ensuite grâce aux effets spéciaux.