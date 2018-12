Pourquoi il vaut mieux éviter de faire la dernière mise à jour iOS iOS 12.1.2 sur votre iPhone

Selon diverses sources, les utilisateurs d’iPhone du monde entier qui ont mis à niveau vers la dernière version d’iOS ont eu une mauvaise surprise : certains, d’abord en Turquie, puis dans d’autres pays, affirment que depuis l’installation d’iOS, les données mobiles via la connexion cellulaire en 3G/4G de leur téléphone ne fonctionnent plus.

Un utilisateur de Twitter @kevbruh se plaint par exemple qu’avec « Apple update 12.1.1.1, je n’avais pas de données cellulaires. J’ai essayé d’insérer à nouveau ma carte SIM, de réinitialiser mon appareil et de réinitialiser les paramètres réseau. Il ne s’est rien passé et le problème persiste. » D’autres propriétaires d’iPhone signalent qu’ils ne peuvent pas passer ou recevoir d’appels et d’autres disent qu’ils ne peuvent pas envoyer ou recevoir de SMS.



Un bug très fâcheux qui semble affecter sans distinction plusieurs régions du monde, puisque, outre l’Amérique du Nord, des problèmes similaires sont signalés en Amérique du Sud, en Europe et en Asie.

Apple répond avec des conseils basiques sur une page officielle

Apple n’a pas officiellement commenté cette situation, mais le compte @AppleSupport sur Twitter a répondu à certaines plaintes, demandant plus d’informations et dirigeant d’autres vers cette page d’assistance générale dans laquelle le constructeur conseille à certains d’essayer de mettre à jour les paramètres de leur opérateur en utilisant ce guide. Il est à noter cependant que cette page n’a pas été publiée spécifiquement en réponse aux problèmes mentionnés avec iOS 12.1.2 mais qu’il s’agit plutôt d’un guide permanent, dont la version française est horodatée au 12 octobre 2018.

Sur cette page, il est conseillé d’installer une mise à jour des paramètres de l’opérateur, ou encore de retirer la carte SIM, puis de la remettre en place et ensuite de réinitialiser les paramètres réseau du téléphone. Il est également suggéré d’essayer de réinitialiser l’iPhone, mais il ne semblerait pas que ces mesures soient d’une grande utilité et résolvent le problème.

Ce n’est pas la première fois dans l’histoire de l’iPhone qu’une mise à jour intermédiaire censée améliorer certaines fonctionnalités de l’appareil pose des problèmes et génère des bugs. On se rappelle entre autres que la version iOS 9.3 avait causé de sérieux soucis à ses premiers utilisateurs car elle refusait de s’installer intégralement, laissant certains iPhone et iPad en plan, à tel point qu’Apple l’avait rapidement suspendue pour la corriger.

Même si ces bugs ne concernent qu’une partie infime des possesseurs d’iPhone, il parait dont prudent d’attendre un patch officiel avant de passer à iOS 12.1.2.

Une solution provisoire pour régler le problème iOS 12.1.2

En attendant ce patch ou l’arrivée d’une version 12.1.3, il existerait cependant une solution provisoire permettant de recouvrer la connexion data de son iPhone. Selon nos confrères de 9to5Mac, il faudrait se rendre dans Réglages > Données cellulaires puis désactiver l’option « Appels Wi-Fi » si toutefois elle était présente sur votre appareil. Autre manipulation si celle-ci est sans effet, allez dans Options sur le même écran et dans « Activer la 4G » choisissez « Données seulement » au lieu de « Voix et données ».

