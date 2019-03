Pourquoi les iPhone et les iPad affichent-ils toujours 9h41 ?

Si les horloges affichent toujours 10h10, les iPhone et les iPad indiquent toujours 9h41, une heure étrange qui n’évoque pourtant aucune connotation à l’heure universelle ou au « V » de la victoire. Voici pourquoi Apple règle ses appareils à la même heure depuis la présentation du premier iPhone en 2007.

Le premier iPhone a été dévoilé… à 9h41

Pour comprendre pourquoi les iPhone et les iPad affichent toujours 9h41, il faut revenir à la keynote du premier iPhone d’Apple, sur lequel Steve Jobs a levé le voile il y a maintenant douze ans. À l’époque, le cofondateur d’Apple a donné rendez-vous à une salle comble et fait des des allers-retours devant la foule depuis 9 heures pile, heure du début de la présentation du téléphone. Steve Jobs marche sur scène, tenant dans sa poche l’objet qui marquera un tournant important dans le secteur des smartphones, et indique : « Aujourd’hui, Apple va réinventer le téléphone ».

C’est à 9h42 exactement que Steve Jobs dévoile le premier iPhone, une heure que l’on retrouve ensuite dans les publicités et les keynotes de la marque à la pomme, avant le changement pour 9h41 dès le premier iPad. À ce sujet, Scott Forstall, vice-président en charge d’iOS entre 2007 et 2012 indique : « Nous concevons les keynotes de lancement de produits pour que la révélation intervienne autour de la 40e minute. Quand la grande image du produit apparaît sur l’écran, nous voulons que l’heure affichée sur l’illustration de l’appareil soit proche du temps réel que donnent les montres du public. Mais nous savons que nous n’arriverons pas à la 40e minute exactement. Pour l’iPhone, nous l’avons fait en 42 minutes, ce qui s’est avéré plutôt précis. Pour l’iPad, il nous a fallu 41 minutes. Voici le secret de l’heure magique ».

Qu’il s’agisse de tradition ou de timing, Apple garde l’heure affichée à 9h41 sur les iPhone et les iPad, comme l’on peut le voir sur son site web officiel et dans ses publicités.

