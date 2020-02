Pourquoi la VHS fait son grand retour

Dans la décennie écoulée, on a vu que les ventes de vinyles explosaient. A l’heure d’Apple Music, Spotify, Deezer et consorts, certains amateurs de musique cherchaient une sorte de retour aux sources, en quête d’un son plus pur, plus original. Alors que les plateformes de streaming vidéo connaissent la même explosion : Netflix, Disney+, HBO Max, Hulu…, ce sont les VHS qui semblent connaître un véritable rebond.

Les VHS, un business juteux ?

Il y a quelques mois, on vous expliquait déjà que vos anciennes cassettes Disney valaient peut-être une petite fortune. Mais alors que l’histoire du magnétoscope s’écrit désormais au passé, il s’agit d’une tendance globale si on en croit une étude du site Mic. D’un côté, les ventes de Blu-Ray et DVD chutent. Mais de l’autre, la VHS trouve une nouvelle vie.

Les ventes sur Ebay ont augmenté de 5 % par an entre 2016 et 2019. Alors que les autres sont à la baisse, la VHS tire son épingle du jeu. Mais comment ? Si le vinyle plaît pour la qualité musicale, la qualité visuelle de nos vieilles cassettes n’est pas vraiment au rendez-vous. Surtout, on parle d’un objet « périssable », et qui prend beaucoup de place.

La réponse se trouverait en fait du côté d’une certaine fascination pour l’objet et ce qu’il représente. Concrètement, on éprouve une sorte d’affection pour ce qui est un symbole du passé et ce qu’il a pu représenter.

L’université de Yale a ainsi acquis 2700 VHS récemment, des enregistrements de… films d’horreur. Selon le responsable de la médiathèque, c’est « l’essence même d’une génération ».

Les gens vont avoir envie d’étudier les étiquettes des cassettes, les rubans, les boîtiers en plastique. Tout ce matériel raconte quelque chose de la façon dont l’objet a été conçu et produit, et cela intéressera les chercheurs et chercheuses des générations futures.

Pour le détail, sur eBay, c’est le programme « The Joy of Painting » qui représente le plus grand succès. Le peintre Bob Ross y dévoile ses techniques. Autant vous dire que l’intrique ne semble pas être le vecteur majeur d’intérêt.