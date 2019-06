Vos vieilles cassettes Disney pourraient bien valoir des milliers de dollars

Si vous avez regardé les longs-métrages de Disney étant enfant, il y a de fortes chances pour que vous regardiez ces films sur cassettes VHS. Si le format n’est évidemment plus d’actualité depuis des années car largement dépassé par l’apparition du DVD, du Blu-ray et du streaming, vos vieilles cassettes pourraient bel et bien valoir de l’argent.

Des cassettes Disney en édition limitée

S’il peut être étrange de penser que ces vieilleries pourraient bel et bien vous faire gagner de l’argent, une annonce partagée sur eBay il y a quelques jours montre que cela pourrait être le cas. En effet, celle-ci montre 10 cassettes Disney dont le tarif est annoncé à pas moins de 13 950 000 pounds, soit un peu plus de 15 600 euros. Au programme : Cendrillon, Bambi, La Belle et la Bête, Aladin, La Belle et le clochard, Les 101 Dalmatiens, Les Aventures de Bernard et Bianca, Bernard et Bianca au pays des kangourous, Rox et Rouky et Basil, détective privé. En somme, beaucoup de classiques de la firme de Walt. Et de quoi donner envie de fouiller dans ses vieux cartons.

S’il peut être difficile de concevoir pourquoi ces cassettes Disney sont vendues à un enchère à un tel tarif, c’est parce qu’il s’agit d’édition Black Diamond, une édition limitée que la firme a commercialisé pendant moins de dix ans, entre les années 1984 et 1993. Dans le cas où l’envie de vérifier si vous possédez de telles cassettes vous prenait, vous devrez chercher les jaquettes et les objets griffés d’un diamant noir et de l’inscription « The Classics ».

Sur eBay, d’autres cassettes Disney en édition limitée sont également vendues à des tarifs conséquents, à l’exemple d’une édition Black Diamond de La Belle et La Bête, actuellement commercialisée près de 3 500 euros.