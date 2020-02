Pourquoi le Joker n’est pas dans Birds of Prey

Ce 5 février 2020, le film Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn arrive dans les salles obscures. Une nouvelle adaptation de DC Comics qui a un certain potentiel pour nous intriguer mais qui possède un élément très particulier… absent ! Il n’y a pas de Joker dans ce film. Alors que l’on a eu le droit à deux versions récemment, Jared Lato dans Suicide Squad et Joaquin Phoenix dans The Joker, on ne peut qu’être surpris. Surtout, quand on sait à quel point Harley Quinn et le Joker sont liés. Bonne nouvelle, on a un début d’explication.

Un Joker qui n’est pas nécessaire

C’est Cathy Yan, la réalisatrice du film (qui a réalisé auparavant Dead Pigs primé à Sundance) qui est derrière ce choix. Interrogé par Heroic Hollywood, elle a expliqué son choix. Et autant dire que la raison n’est pas liée aux acteurs précédents ou à un choix de Warner.

Pour nous, le film commence avec la rupture et ensuite tout tourne autour d’Harley, nous ne voulions travailler qu’avec cela et avec ce dont on avait besoin par rapport à lui… montrer qu’il existe et qu’il y a eu une rupture, mais le centre d’attention n’est absolument pas le Joker.

En clair, le Joker n’a rien à faire dans cette histoire pour des choix éditoriaux et artistiques. On peut penser à sa lecture que l’intégrer aurait relevé uniquement du fan-service et après le succès de Joaquin Phoenix, cela aurait été pour le moins utile. Et le pire dans tout ça, c’est qu’il ne sera pas non plus dans The Suicide Squad que prépare actuelle James Gunn. Le Joker ne nous ferait-il plus rire ?

Si vous hésitez à aller voir le film, découvrez la bande-annonce ci-dessous .