DC Comics pourrait enfin avoir trouvé la clé du succès au cinéma

L’adage est bien connu, on privilégie toujours ou presque l’originale à la copie. Or, c’est bien le défi pour DC Comics ces dernières années au cinéma. Arrivé plusieurs années après Marvel sur le grand, le DC Extended Universe n’aura jamais réussi à se mettre vraiment au niveau. Il y a eu du bon, comme le film Wonder Woman, mais aussi beaucoup d’échecs, au moins partiels. Dans tous les cas, on est très loin de la domination du Marvel Cinematic Universe au box-office. Pourtant, l’avenir commence peu à peu à s’éclaircir.

DC Comics sur la voie de la reconstruction

On le voit, avec les derniers projets, de Shazam! au Joker en passant par Aquaman et le prochain Suicide Squad, l’ambition a évolué du côté de DC Comics. L’incroyable succès au box-office du Joker en donne une incroyable illustration.

L’objectif est désormais de jouer la carte des adultes et plus vraiment du grand public. Le Joker était ainsi interdit aux mineurs de moins de 17 non accompagnés par un adulte. Birds of Prey et Suicide Squad devraient eux aussi avoir ce classement en arrivant dans les salles de cinéma.

Marvel de son côté, mise définitivement sur les grands publics, même si la sortie des prochains Deadpool pourraient sans aucun doute constituer la principale exception. Bien sûr, du côté de Warner Bros, on ne devrait pas avoir que des films dans ce genre. Mais cette ambition traduit surtout une véritable prise de risque.

Par ailleurs, DC Comics / Warner Bros semblent avoir abandonné pour l’instant ce qui définit Marvel, un projet avec un univers complexe et des films interconnectés. A la place, on devrait surtout avoir le droit à des films indépendants. Le Joker n’est à priori pas près de rencontrer Batman / Robert Pattinson. Et c’est sans doute bien mieux comme ça.