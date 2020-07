Pourquoi le télétravail risque-t-il de renforcer les inégalités ?

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, 42 % de la population active américaine est en télétravail. Ce chiffre colossal laisse entrevoir un véritable basculement et un changement de modèle. Rien n’indique qu’il va perdurer sur la durée, mais les habitudes de distanciation sociale nées durant cette crise sanitaire risquent bien de laisser des traces.

C’est justement l’avis de Nicholas Bloom, un chercheur de l’Université de Stanford. Il travaille depuis des années sur le sujet et a clairement constaté l’explosion du travail à domicile durant la pandémie. Dans une interview passionnante accordée au site de son établissement, il explique que sans ce recours massif au télétravail, l’économie américaine aurait pu totalement s’effondrer. Plus de deux tiers de la richesse actuellement produite outre-atlantique est d’ailleurs générée par cette activité à distance.

Des différences majeures entre ceux qui peuvent télétravailler et les autres ?

Pour autant, le scientifique tient à alerter sur les dangers de cette tendance dont les décideurs devront tenir compte. Il faut selon lui craindre une explosion des inégalités entre les travailleurs. Si 51 % des Américains interrogées dans un sondage indiquent pouvoir pratiquer le télétravail, l’autre moitié ne pourra tout simplement pas s’en offrir le luxe. C’est notamment le cas des travailleurs de santé, de commerçants, du secteur des transports ou de l’industrie. Il note également que de nombreux employés ne disposent pas des installations nécessaires ou d’une bonne connexion Internet pour travailler à distance.

Dès lors, on pourrait selon lui assister à de vraies divisions. Il y aurait d’un côté les employés les plus instruits et les mieux rémunérés qui pourront sans grand problèmes opter pour le télétravail. Ils continueront d’acquérir des compétences et leurs carrières progresseront sans grande difficulté. Pour d’autres, l’avenir est beaucoup moins rose, il ne pourront pas télétravailler et seront en quelque sorte laissés pour compte. Ils auront également du mal à se former aux métiers les plus recherchés ce qui pourrait leurs perspectives d’ascension professionnelles assez faibles.

Il faut espérer ces prévisions ne se vérifieront pas totalement, mais cette réflexion appelle en tout cas à penser l’avenir de manière à aider ceux qui pourraient être mis en difficulté par ces évolutions.