Pourquoi les films de super-héroïnes sont-ils tous situés dans le passé ?

C’est un phénomène que l’on peut juger plutôt surprenant, d’autant plus qu’il se perpétue. A l’heure actuelle, entre DC Comics et Marvel, trois super-héroïnes sont concernées par des films solos : Wonder Woman, Captain Marvel et Black Widow, dont le film sortira fin avril. Or, ils ont tous un drôle de point commun, leur histoire va faire un beau saut dans le passé.

Les super-héroïnes, oubliées de l’histoire ?

On le sait, se faire une place à Hollywood n’est pas une chose aisée pour les super-héroïnes. Si DC a ouvert la voie avec Wonder Woman, Marvel a longtemps traîné des pieds. L’accueil réservé à Captain Marvel, critiqué avant même sa sortie, en constitue une autre preuve. Quant à Black Widow, il a fallu attendre 10 ans. Une éternité.

Mais, c’est du côté du scénario même qu’un phénomène surprenant est visible. En effet, le choix temporel est souvent récurrent, même si on ne parle pas de la même époque à chaque fois. Pourquoi une telle situation ? Paradoxalement, ce serait pour illustrer les dérives sexistes que les réalisateurs feraient aussi en partie de choix. Il suffit de repenser à certaines scènes de Wonder Woman pour s’en convaincre. Le positionnement féministe de Captain Marvel n’est plus à démontrer non plus et a constitué une partie à la fois de son problème et de son succès.

Mais ce choix temporel présente aussi un problème évident. Cela laisse sous-entendre en creux que les super-héroïnes n’existent pas dans l’actualité, sans leurs équivalents masculins où elles deviennent souvent des accessoires.

A noter qu’il existe bien une exception, il s’agit de Harley Quinn et les Birds of Prey. Mais, d’une on parle ici d’un film lié à une équipe, malgré ce que le titre peut laisser penser. Ce n’est pas un film solo au sens premier du terme. Surtout Harley Quinn n’est pas vraiment ce que l’on peut qualifier de super-héroïne.