Scarlett Johansson explique pourquoi on a attendu 10 ans pour le film Black Widow

En 2008 sortait le film Iron-Man, premier film du Marvel Cinematic Universe, avec Robert Downey Jr. Le début d’une aventure qui se poursuit encore aujourd’hui. Il s’agissait aussi du coup d’envoi de la « phase 1 » qui s’est conclue avec le film Avengers en 2012. Une première partie centrée sur un groupe restreint de super-héros : Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow. Les quatre premiers ont eu le droit à plusieurs films. Le cinquième va avoir sa série sur Disney+ (même si un film était initialement prévu). Black Widow, la seule femme du groupe, aura attendu très longtemps. Trop diraient certains, alors que Captain Marvel est passée par là entre temps et que DC Comics s’est lancé en premier avec son film Wonder Woman. Un retard de 10 ans à l’allumage que Scarlett Johansson semble pourtant justifier.

Scarlett Johansson comprend l’attente

Selon l’actrice, le film n’aurait tout simplement pas eu la même saveur, ni été la même chose s’il était sorti il y a 10 ans. Interrogée dans The Late Show With Stephen Colbert, elle estime que ces 10 ans ont permis au personnage de se construire à l’écran. Selon elle, ce film serait une sorte de « retour à la maison », pour une femme « reconnue » et à la « délicieuse » complexité. On se fera l’avis que l’on souhaite sur le sujet, mais difficile tout de même de croire qu’elle n’aurait pas aimé avoir son film solo plus tôt.

On peut aussi s’interroger sur l’avenir de son personnage après ce film. Si Stephen Colbert fait de l’humour sur le sujet, la possibilité d’un Black Widow 2 semble bien être sur la table… sans elle. A la place, ce serait Yelena Belova, incarnée par Florence Pugh, formée par Scarlett Johansson dans le premier, qui jouerait le premier rôle. La Black Widow originale aurait toutefois peut-être le droit à quelques apparitions.

