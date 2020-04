Pourquoi les jeunes (à hauteur de 85%) préfèrent l’iPhone aux smartphones Samsung

L’iPhone est la star incontestée des « teenagers »

Si vous êtes parent d’un/une jeune ado, vous avez sans doute déjà entendu (ou n’allez pas tarder à entendre) l’exclamation suivante : « Je veux un iPhone ! » Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul dans cette situation, puisque selon une récente étude menée par Piper Sandler Companies, de très nombreux adolescents semblent naturellement attirés par Apple.

L’étude en question, qui repose sur un panel de 5200 jeunes, dont l’âge moyen est de 16 ans, a été réalisée aux Etats-Unis, sur une quarantaine d’Etats. Le sondage a ainsi permis de démontrer que plus de 85% des sondés sont les heureux propriétaires d’un iPhone. Une domination très impressionnante de la part d’Apple sur cette cible, qui écrase ainsi la concurrence (et notamment Samsung).

L’étude a également démontré que ces mêmes jeunes, lorsqu’il s’agira d’opter pour un smartphone plus récent dans quelques mois/années, opteront à nouveau pour un iPhone. L’emprise d’Apple sur le marché des « teenagers » est donc totale aux Etats-Unis, puisque ces derniers vont bel et bien continuer d’acheter des produits à la pomme durant les prochaines années.

Difficile réellement de savoir pourquoi la jeunesse privilégie à ce point l’iPhone, à d’autres smartphones Android. Pour certains, cela est lié à la présence d’iMessages, avec des teenagers qui ne veulent communiquer que par bulles bleues interposées, sans la moindre bulle verte. De même, malgré des tarifs souvent prohibitifs pour la cible en question, Apple a toujours cultivé une image très « jeune », et cela depuis de longues années si on repense notamment à la communication iPod des années 2000.

Evidemment, les teenagers en question ne sont pas tous équipés d’un iPhone 11 Pro Max dernier cri, et certains disposent ainsi d’un iPhone 8, d’un iPhone X, voire d’un iPhone SE, ce terminal « entrée de gamme » lancé par Apple en 2016, et qui permet de glisser un iPhone dans sa poche pour un tarif relativement abordable. On attend d’ailleurs la disponibilité de son successeurs très bientôt.