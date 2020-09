Pourquoi l’industrie du jeu vidéo devrait continuer de croître dans les années à venir

2020 est l’année de tous les records pour l’industrie du jeu vidéo. Tandis que de nombreux secteurs économiques sont lourdement impactés, l’univers vidéoludique s’en sort en effet très bien. Les ventes de jeux atteignent des niveaux très élevés, le digital tirant notamment son épingle du jeu. De leur côté, des plateformes de streaming comme Twitch peuvent se féliciter des résultats enregistrés, avec par exemple un record de cinq milliards d’heures de visionnage au second trimestre.

Cloud gaming et jeux mobiles en fers de lance

La question est maintenant de savoir si cette tendance observée depuis maintenant plusieurs années va bien se poursuivre. La réponse est oui si l’on en croit un rapport de la société Juniper Research. Selon les analystes, l’industrie du jeu vidéo va générer 200 milliards de dollars de revenus en 2023, contre 155 milliards prévus pour l’année 2020.

Dans le détail, les auteurs prévoient toutefois une baisse des revenus d’achat, et ne se montrent donc pas forcément très optimistes sur la réussite des Xbox Series X ou de la PlayStation 5, même si ces dernières devraient néanmoins bien fonctionner.

Selon les chercheurs, la croissance du secteur sera surtout tirée par les jeux gratuits, et notamment Fortnite et Call of Duty Mobile, qui rapporteront énormément aux studios grâce aux achats intégrés. Ainsi, 99 % des téléchargements de jeux mobiles seraient des free- to-play.

Le cloud gaming devrait de son côté poursuivre sa progression. Stadia peine pour l’heure à décoller mais le Xbox Game Pass est déjà une réussite. La croissance de ces services devrait être de 9 % par an jusqu’en 2023. Il faudra également voir s’ils sont rentables sur la durée et pour l’heure ça n’est pas encore le cas. Comme le rappelle James Moar, un des auteurs, à Forbes : « Au prix actuel des abonnements aux jeux, il faudra en moyenne dix mois de paiement de souscription pour couvrir le coût de production d’un seul jeu AAA ».