Confinement : Les ventes de jeux vidéo ont explosé durant le mois de mars

Depuis le début du confinement, les consommateurs se tournent d’avantage vers les jeux vidéo. C’est notamment vrai en ce qui concerne le temps passé à jouer qui, du 23 au 29 mars, au augmenté de 38 % en France et de 45 % aux États-Unis. De son côté, Steam a battu des records de fréquentation en dépassant la barre des 20 millions d’utilisateurs connectés simultanément.

Une telle évolution se ressent aussi très logiquement dans les ventes. Selon une étude de Games Sales Data relayée par nos confrères de 20 minutes, elles sont en augmentation de 63 % dans le monde pour la période allant du 16 au 22 mars. Cela représente 4,3 millions de jeux vendus en une seule semaine et 2,74 millions en version numérique, avec à la clé un nouveau record.

De très bons résultats aux États-Unis

Ces chiffres devraient continuer à augmenter car ils tiennent très peu compte de la sortie d’Animal Crossing New Horizons intervenue le 20 mars. Ce nouvel opus de Nintendo est un véritable hit et a donc permis de booster l’industrie.

Une autre étude menée par le NPD Group vient confirmer cette tendance. Elle se focalise cette fois sur le marché américain. Durant le mois de mars, les dépenses en jeux vidéo aux États-Unis ont dépassé 1,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 36 % par rapport à l’an dernier. Pour situer cette performance, c’est le meilleur mois de mars depuis 2008.

Dans le détail, la Nintendo Switch représente une part très importante de ce montant. La PS4 et la Xbox One ne sont pas non plus en reste avec une hausse de 25 % chacune. Les ventes de jeux sont également en augmentation de 34 % boostées là encore par Call of Duty: Modern Warfare, Animal Crossing et Doom Eternal.

Il sera intéressant de voir si cette embellie se confirme sur la durée mais à court terme en tout cas, l’univers vidéoludique se porte très bien.