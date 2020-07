Twitch : c’est plus de 5 milliards d’heures de visionnages durant le second trimestre 2020…

La plateforme Twitch, qui vient tout récemment de bannir Dr Disrespect et un certain Donald Trump, a évidemment été très utilisé durant les récentes mesures de confinement. Ainsi, durant le premier trimestre 2020, Twitch a instauré un nouveau record, avec plus de 3 milliards d’heures de visionnage sur sa plateforme. Un record littéralement pulvérisé dans la foulée, durant le second trimestre…

Le trimestre de tous les records pour Twitch

En effet, selon un récent rapport de chez Streamlabs et Stream Hatchet, la plateforme de diffusion d’Amazon aurait connu un bond spectaculaire de l’ordre de 62,7% durant le second trimestre 2020, par rapport au trimestre précédent. Mieux encore, si l’on compare aux scores de l’an dernier, c’est un bond de 83,1% !

Dans le détail, durant le second trimestre 2020, Twitch comptabiliserait un total de 5,05 milliards d’heures de visionnage. En termes de streaming, Twitch passerait également de 121,4 millions d’heures pour le premier trimestre, à 192,7 millions d’heures pour le second. De quoi permettre à Twitch d’écraser toujours un peu plus la concurrence, à savoir Facebook Gaming et YouTube Gaming.

En effet, si la plateforme Mixer affichait de très grandes ambitions l’an dernier, en allant notamment engager l’une des stars de Twitch, Ninja, Microsoft a récemment confirmé l’arrêt de sa plateforme de streaming. C’est le 22 juillet prochain que Mixer cessera définitivement d’émettre, Microsoft ayant décidé de rediriger streamers, contenus et viewers vers Facebook Gaming.

Même si Microsoft incite les utilisateurs de Mixer à migrer vers Facebook Gaming, ces derniers sont évidemment libres de streamer sur la plateforme de leur choix. Ainsi, dès le 22 juillet prochain, il y a fort à parier que Twitch connaisse un très net pic d’affluence, notamment si certains streamers, comme Ninja ou encore Shroud, décident de revenir jouer sur la plateforme d’Amazon…