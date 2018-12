Pourquoi on ne dénonce pas les contenus haineux en ligne ?

Sexisme et racisme ont la cote sur internet

Rapporter, ce n’est pas bien. La sentence a des airs de ritournelle dans les cours d’école, mais à l’âge adulte, quand on parle de messages haineux, quelle est la logique derrière notre comportement ? C’est le sujet sur lequel vient de se pencher une étude Opinion way menée sur Internet auprès d’un peu plus de 1.000 personnes.

Premier enseignement, il y a beaucoup de contenus haineux. 53% des internautes ont déjà été la cible ou le témoin de contenus haineux. En haut du classement ? Les propos sexistes et racistes qui constituent 44% des cas. Ensuite ? Ce sont les discriminations physiques, l’islamophobie, l’homophobie, la xénophobie ou l’antisémitisme. Tout le petit l’attirail des haineux sur les réseaux sociaux…

Les plus jeunes sont aussi les plus concernés, selon l’étude, mais cela signifie peut-être surtout qu’ils sont les plus sensibilisés au problème.

Seulement 20% des contenus haineux sont reportés

Que font les internautes face à un contenu haineux ? En fait rien du tout ou presque. C’est le cas de la très large majorité des Français dans le cadre de cette étude.

32% ferment la page web tout de suite

26% ne font rien et continuent comme si de rien n’était.

20% bloquent l’auteur des faits

14% en parlent autour d’eux.

9% répondent au message

Mais le réflexe de signaler le contenu problématique à la plateforme n’est intégré que par 20% des personnes concernées. Selon Laetitia Avia, députée de Paris, ce serait la faute au découragement des internautes.

Parfois, il est vrai qu’on préfère témoigner de ce qu’on a vécu dans un statut Facebook ou un tweet, plutôt que de se déplacer dans un commissariat, parce que c’est une démarche qui n’est pas évidente.

Le manque de réaction des plateformes face aux signalements est aussi pointé du doigt comme un problème récurrent. Parmi les mesures à l’étude ? Une instance de régulation ou une démarche simplifiée pour un signalement.

