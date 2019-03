Pourquoi Netflix s’allie-t-il avec TF1 ?

Si Netflix a déjà accepté plusieurs partenariats au cours de ces dernières années, c’est le premier de ce genre qu’il accepte avec TF1. En conséquence, la plateforme de streaming et la chaîne de télévision ont s’allient autour de Le Bazar de la Charité, une série événement cofinancée par les deux entités, et coproduite avec Quad Television.

Netflix et TF1 s’allient pour une série événement

La série de Netflix et TF1 comptera un total de huit épisodes de 52 minutes chacun. Il est prévu que la chaîne de télévision diffuse le programme d’abord, au cours du deuxième trimestre de l’année en cours, avant que la plateforme de streaming ne le diffuse en exclusivité sur sa plateforme durant quatre ans. Le tournage devrait être terminé à la date du 19 avril, après 5 mois de tournage et la présence de 3 000 figurants, 1 500 costumes, presque 200 techniciens et un budget d’environ 2 millions d’euros pour chaque épisode.

Le communiqué précise que Netflix débuter la diffusion « à compter du huitième jour après la diffusion du dernier épisode de la série sur TF1 et au plus tôt le lendemain de la première diffusion sur TF1 du dernier épisode pour le reste du monde ».

La série de Netflix et TF1 dépeindra le Paris du 19ème siècle, soit en novembre 1897. Le récit suivra les aventures de Adrienne De Lenverpre, Alice De Jeansin et sa bonne Rose Rivière, trois personnages qui devront régir à la suite d’un incendie qui cause une centaine de morts. Au programme, des histoires d’amour, de haine, d’identité ou encore de trahison.

Iris Bucher, productrice de la série de Netflix et TF1, déclare à ce sujet : « Ce partenariat va donner un coup de projecteur international à une création nationale avec Paris comme écrin ». Ara Aprikian, DG aux contenus du groupe TF1, ajoute : « Cette alliance nous permet, au final, d’augmenter la valeur ajoutée de nos séries françaises et de les aligner sur les standards des plus grandes séries internationales. Elle aidera à faire rayonner la culture française au-delà de nos frontières ».

