Pourquoi Netflix lance un bouton pour zapper les blagues sur Trump

Netflix va vous permettre d’éviter d’entendre des blagues sur le président américain, Donald Trump. Vous ne rêvez pas, mais inutile de crier au scandale aussi tôt : la nouvelle fonctionnalité qui arrive aujourd’hui ne sera disponible que pour un programme bien précis, et figure comme une simple plaisanterie.

A l’occasion de la sortie de Lobby Baby – une émission de type « Late show » qui débarque sur Netflix ce mardi 5 novembre – le présentateur et humoriste Seth Meyers a décidé de personnaliser quelque peu son programme.

Habitué à prendre régulièrement la parole pour faire des blagues sur le président Trump, l’homme a souhaité que Netflix propose un bouton de type « Passer cette section », permettant aux internautes de sauter le passage humoristique lié au président américain. Ses nombreux fans le savent : il est très rare que Seth Meyers ne profite pas d’un sujet en lien direct ou indirect avec le président des États-Unis, pour que l’homme en profite pour sortir ses meilleures plaisanteries sur le dirigeant. Grâce à Netflix, les spectateurs n’appréciant pas ce genre d’humour pourront donc gagner du temps et sauter directement le passage.

Dans une interview à CNN, l’homme expliquait sa plaisanterie concoctée avec Netflix : « Je me suis rendu compte que parce que c’était sur Netflix, il y aurait cette opportunité de mettre en place une technologie qui permettrait aux gens de sauter mes blagues de ce genre » déclarait Meyers, en rajoutant que « c’était une façon d’intégrer la réponse à quiconque dirait : ‘Oh, laisse-moi deviner, qu’il va y avoir des blagues sur le président’ ».

Selon Seth Meyers, très peu de spectateurs devraient voir ce bouton comme très utile, mais tous ceux qui connaissent le personnage devraient rire en voyant cette fonctionnalité sur Netflix, propre au nouveau Late Show.

Interviewé également, le directeur de la programmation originale des comédies humoristiques sur Netflix Robbie Praw s’est dit « ravi qu’il ait (Seth Meyers ndlr) pu profiter de l’expérience Netflix d’une manière aussi drôle et innovante. » Mais si l’outil qui sera utilisé dans Lobby Baby ne doit pas être pris au sérieux, la fonction permettant de sauter des sections dans les contenus pourrait bel et bien être une potentielle voie à développer du côté de chez Netflix.

As you make your way through @OurPlanet, here are some moments animal lovers may want to skip:

One Planet: 16:04 – 16:43

Frozen World: 16:29 – 17:47, 32:50 – 33:45, 48:45 – 51:00

Fresh Water: 26:10 – 27:09

Deserts and Grasslands: 28:45-29:10

High Seas: 37:42-37:52

— Netflix US (@netflix) 10 avril 2019