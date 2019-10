Netflix veut vous faire regarder vos films et séries… en accéléré !

Netflix va plus vite sur Android

Alors que Netflix a récemment annoncé vouloir lever pas moins de 2 milliards de dollars pour muscler son catalogue, la faute à une concurrence féroce en approche, le géant du streaming teste également en ce moment une toute nouvelle fonctionnalité. En effet, la célèbre plateforme de streaming vidéo souhaite faire gagner du temps à ses abonnés, pour leur permettre sans doute de regarder toujours plus de contenus.

Comment ? En permettant de visionner un film ou une série… en accéléré ! En effet, certains détenteurs de smartphones Android ont pu apercevoir cette nouvelle option au sein de l’application Netflix, qui permet donc de visionner un contenu en 1.25x, ou même en 1.5x. A contrario, l’option permet aussi de visionner un contenu à 0.5x ou 0.75x de sa vitesse réelle.

A l’heure actuelle, cette nouvelle fonctionnalité est encore en phase de test, mais elle pourrait bien être déployée prochainement à tous les utilisateurs, à commencer (vraisemblablement) par Android, avant d’arriver sur les autres systèmes.

De cette manière, l’utilisateur peut décider de ralentir certaines scènes pour en améliorer la lisibilité par exemple, mais également décider d’accélérer le tempo sur certains contenus. On peut ainsi imaginer des parents accélérer volontairement le rythme d’un dessin animé, pour en voir le bout plus rapidement, et aller coucher les enfants plus tôt ou éviter de partir en retard pour l’école.

A première vue, ce genre de fonctionnalités peut paraître complètement anecdotique, puisque l’on imagine que personne ne va choisir sciemment d’accélérer ou de ralentir un contenu vidéo. Pourtant, cette même option est d’ores et déjà disponible sur d’autres plateformes, comme YouTube, et s’avère particulièrement pratique pour certains contenus visionnés « on the go » notamment. A voir maintenant si cette phase de test aboutira sur un déploiement à grande échelle, ou si cette fonction sera finalement écartée de Netflix.