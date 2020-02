Pourquoi le prix des noms de domaine en .com pourrait augmenter

Chargée de l’attribution des noms de domaine sur Internet, l’ICANN songerait à faire augmenter le prix des noms de domaine en .com. Le projet n’est pas encore en vigueur, mais l’autorité a signé un nouvel accord avec Verisign, la société privée qui gère le registre officiel des domaine en .com, .net et .name.

70% d’augmentation en 10 ans pour les noms de domaine en .com ?

Ce nouvel accord entre l’ICANN et Verisign pourrait permettre à la société privée d’augmenter considérablement ses tarifs. Les frais que les entreprises doivent payer pour l’enregistrement d’un domaine augmenteraient de 7% par an au cours des quatre prochaines années. Par la suite, les prix devraient être maintenus durant deux ans avant d’augmenter de 7% chaque année pendant quatre ans.

En somme, l’augmentation en 10 ans serait de 70%. Là où les entreprises payent actuellement 7,85 dollars pour l’enregistrement d’un nom de domaine, ce tarif serait de 13,49 dollars en 2030.

Compte tenu de la compétition entre les différentes entreprises de nom de domaine, elles n’ont pas intérêt à augmenter leur prix considérablement. D’ailleurs, les tarifs avaient été gelés sous l’administration Obama avant que Trump ne défasse cette décision entrée en vigueur en 2012.

L’ICANN assure qu’elle ne fait que respecter les choix du ministère du Commerce. L’autorité a déjà été au centre de la polémique lorsque la vente du .org à une société privée a été évoquée il y a quelques semaines. Depuis, plusieurs entités, dont des ONG craignent que les frais d’hébergement augmentent également, sachant que l’ICANN avait déjà indiqué qu’elle supprimait le plafonnement de l’augmentation des tarifs pour les domaines en .org.

Le bureau d’enregistrement de nom de domaine Namecheap a fait part de sa désapprobation en indiquant : « L’ICANN et Verisign ont procédé à ces changements en secret, sans consulter ni intégrer les commentaires de la communauté de l’ICANN ou des internautes. Bien que l’ICANN ait l’habitude de conclure des accords similaires à huis clos et d’ignorer l’opposition unie contre de telles actions, Namecheap continuera à mener la lutte contre les hausses de prix qui porteront préjudice à nos clients et à l’Internet dans son ensemble ».